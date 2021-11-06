Шесть лет спустя: женская сборная России по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Российские теннисистки вышли в финал Кубка Билли Джин Кинг, ранее известного как Кубок Федерации. Команда под руководством Игоря Андреева обыграла канадок и француженок на групповом этапе, а затем сломила сопротивление американок в плей-офф. Самый весомый вклад в успех пока внесла 22-летняя Людмила Самсонова, выигравшая три парные встречи и одну одиночную. Россиянки поборются за победу в престижном турнире впервые с 2015 года.

В последние годы женский теннис нечасто радует поклонников этого вида спорта в России, но на этой неделе девушкам удалось добиться впечатляющего достижения и вновь обратить на себя внимание. Сборная страны вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг, прежде известного как Кубок Федерации и являющегося командным чемпионатом мира. Впервые за шесть лет у российских теннисисток будет возможность побороться за победу на этом турнире.

Женский аналог Кубка Дэвиса в 2020 году претерпел значительные изменения. Во-первых, полностью изменился формат: теперь все основные стадии турнира тоже проходят в течение одной недели, вместо того чтобы быть растянутыми на целый год. Также было решено, что в финале будут принимать участие 12 команд. Большинство из них было определено ещё до пандемии по итогам квалификации. В число участников обновлённого турнира вошла и сборная России, обыгравшая в феврале 2020-го команду Румынии.

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Во-вторых, у состязаний сменилось название. Кубок Федерации был переименован в честь выдающейся американской теннисистки Билли Джин Кинг, известной не только своими достижениями в спорте, но и активной общественной деятельностью. Новое имя было присвоено соревнованиям в сентябре 2020 года, когда уже было известно, что финальный раунд перенесён на следующий сезон. И только сейчас, когда розыгрыш WTA-тура уже подходит к концу, девушки из 12 команд собрались в Праге на O2 Арене, ранее принимавшей уже четыре финала этого турнира.

Сборная России достаточно давно не добивалась успехов в соревнованиях такого формата, а в последние годы даже не входила в мировую группу, но в этот раз её можно было отнести к главным фаворитам наряду с хозяйками кортов. Капитану команды Игорю Андрееву удалось собрать сразу пять игроков из топ-40 одиночного рейтинга WTA — ни одной другой стране не удалось призвать под свои знамёна хотя бы трёх таких теннисисток. В состав вошли Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

Финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг был разделён на две части — групповой этап и плей-офф, начинающийся с полуфинала. Чтобы войти в число четырёх лучших сборных, российским теннисисткам для начала нужно было обыграть команды Канады и Франции.

Поединки с канадками должны были стать формальностью, так как в их составе не оказалось ни одного игрока из первой сотни рейтинга, а единственной спортсменкой с именем была Габриэла Добровски, входящая в топ-5 парных игроков. В итоге навязать борьбу удалось только Ребекке Марино, которая выиграла один сет у Павлюченковой. Ещё по очку в общую копилку добавили Касаткина и дуэт Кудерметовой и Самсоновой.

Emphatic performance from @DKasatkina 👏



It's advantage RTF as they take an early lead in the tie #BJKCupFinalspic.twitter.com/E7vWOwIJWq — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 2, 2021

Из-за того что в первом матче группы канадки одолели француженок (2:1), россиянкам достаточно было выиграть одну встречу у команды Франции, чтобы пробиться в плей-офф. Но это оказалось не совсем простой задачей. В первой игре сошлись Александрова и 77-я ракетка мира Клара Бюрель. Россиянка выиграла первый сет и была в двух геймах от итоговой победы, но дожать соперницу не смогла. 20-летняя Бюрель подарила своей сборной шанс на спасение.

Не всё ладилось и у Павлюченковой в поединке с Ализе Корне. Финалистка последнего «Ролан Гаррос» уступила в первом сете, но смогла отыграться и выиграть свой пятый подряд матч в Кубке Билли Джин Кинг с учётом прошлых лет. В ничего уже не решавшей парной встрече Кудерметова и Самсонова провели качественную разминку, отдав всего три гейма Бюрель и Корне.

Brilliant from start to finish 💥@NastiaPav wins an epic contest to guarantee RTF top spot in Group A!#BJKCupFinalspic.twitter.com/RZYtKJf9vQ — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 3, 2021

В пятницу, 5 ноября, сборная России встречалась с командой США в споре за выход в финал. Героиней этого матча оказалась Самсонова. Сначала Андреев неожиданно выпустил её на одиночную игру против бывшей третьей ракетки мира Слоан Стивенс, и поначалу такой выбор вызывал лишь разочарование. В первом сете Самсонова трижды отдала свою подачу и капитулировала за 26 минут — 1:6. Но 22-летняя россиянка не сдалась и резко прибавила во второй партии. Соперницы долго обменивались геймами, пока Самсонова не реализовала брейк, сделав счёт 5:4, и не выиграла ещё четыре очка подряд. В третьем сете она отпраздновала уже победу во всём матче.

Was this the moment the match turned in @LiudaSamsonova's favour? 🧐



RTF are one win from the final...#BJKCupFinalspic.twitter.com/4e9zkChBUm — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 5, 2021

Далее на корт вышли первые номера своих сборных — Павлюченкова и Даниэль Коллинз. Поединок между ними получился на редкость упорным: судьба первых двух сетов решалась на тай-брейках, один из которых выиграла россиянка со счётом 11:9, а другой — уже американка, отдавшая только два очка. Павлюченковой пришлось проводить третий трёхсетовый матч за четыре дня, и это оказалось непросто для неё. Россиянка дважды отдала свою подачу и ничем это не компенсировала.

В решающем матче Россию снова представлял дуэт Кудерметовой и Самсоновой, а противостояли им Шелби Роджерс и Коко Вандевей. Американки впервые на этом турнире образовали пару и не успели сыграться. Россиянки же и отыгрывали брейк-поинты и доводили до конца свои попытки взять чужую подачу. В итоге они выиграли оба сета с одинаковым счётом 6:3 и вывели сборную в первый за шесть лет финал Кубка Билли Джин Кинг. Соперницами в борьбе за титул станут теннисистки сборной Швейцарии, которые в своём пятничном матче уверенно обыграли Австралию.