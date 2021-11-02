Кудерметова и Самсонова победили канадскую пару на Кубке Билли Джин Кинг
Россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова победили представительниц Канады Габриэлу Дабровски и Ребекку Марино в парной игре матча Кубка Билли Джин Кинг.
- AP
Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Кудерметовой и Самсоновой.
Командная встреча завершилась победой россиянок со счётом 3:0.
Ранее Павлюченкова принесла России победу над Канадой на теннисном Кубке Билли Джин Кинг.
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