Кудерметова и Самсонова победили канадскую пару на Кубке Билли Джин Кинг

Россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова победили представительниц Канады Габриэлу Дабровски и Ребекку Марино в парной игре матча Кубка Билли Джин Кинг.

AP

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Кудерметовой и Самсоновой. Командная встреча завершилась победой россиянок со счётом 3:0. Ранее Павлюченкова принесла России победу над Канадой на теннисном Кубке Билли Джин Кинг.