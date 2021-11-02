Павлюченкова принесла России победу над Канадой на теннисном Кубке Билли Джин Кинг
- AP
Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:2 в пользу отечественной спортсменки.
Таким образом, Россия обыграла Канаду со счётом 2:0. Парный матч, в котором Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова встретятся с Габриэлой Дабровски и Ребеккой Марино, уже не будет ничего решать.
3 ноября россиянки сыграют с Францией.
Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина принесла первую победу сборной России на Кубке Билли Джин Кинг.