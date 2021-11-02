Касаткина принесла первую победу сборной России на Кубке Билли Джин Кинг

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Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла канадку Кэрол Чжао в первом матче противостояния сборных на Кубке Билли Джин Кинг.
Касаткина принесла первую победу сборной России на Кубке Билли Джин Кинг
  • AP

Матч завершился со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 52 минуты.

В составе сборной России выступают Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

Напомним, россиянки в группе сыграют также со сборной Франции, которая вчера уступила Канаде. Для выхода в плей-офф сборной России необходимо занять первое место.

Ранее Аслан Карацев потерял шансы на участие в Итоговом чемпионате ATP.

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