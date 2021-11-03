Веснина рассказала, что воры вернули ей олимпийские медали с цветами и конфетами

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Российская теннисистка Елена Веснина подтвердила, что воры вернули ей медали Олимпийских игр.
Веснина рассказала, что воры вернули ей олимпийские медали с цветами и конфетами
  • AP

«Воры вернули медали. Да, друзья, сообщаю и официально подтверждаю новость, которую многие ждали, — преступники подкинули медали. Причём как: поздно вечером курьер привёз и оставил на охране букет цветов с коробкой шоколадных конфет, в которой лежали обе мои медали и перстень олимпийских чемпионов», — написала Веснина в своём Instagram.

Она также рассказала, что медали сразу же забрала полиция на экспертизу. Теннисистка добавила, что преступников всё ещё ищут, но она уже не хочет вспоминать об этом.

Ранее Джокович вышел в третий круг турнира в Париже.

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