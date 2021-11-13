Давыденко: Медведеву по силам защитить титул на Итоговом турнире АТР

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Бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко оценил шансы россиянина Даниила Медведева на победу на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Давыденко: Медведеву по силам защитить титул на Итоговом турнире АТР
  • © REUTERS/Christian Hartmann

«Судя по финалу в Париже, Медведеву по силам защитить свой титул на Итоговом турнире. Хотя сказать на сто процентов я не могу. По нынешнему сезону в целом считаю Медведева и Новака Джоковича фаворитами турнира. Они доминируют в последние недели на турнирах. Понимаете, Джокович ведь тоже не захочет отдавать его просто так. Новак выиграл турнир в Париже, потому сейчас точно захочет повторить свой успех в Турине. С первых матчей станет видно, как будет развиваться ситуация в группе», — цитирует Давыденко «Чемпионат».

Итоговый турнир АТР пройдёт с 14 по 21 ноября 2021 года в Турине. Медведев является действующим победителем турнира.

Ранее Дмитриева высказалась о поражении Медведева в Париже.

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