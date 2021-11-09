Дмитриева — о поражении Медведева в Париже: Джокович был надёжнее

Известный спортивный комментатор Анна Дмитриева назвала причины поражения россиянина Даниила Медведева от серба Новака Джоковича в финальном матче теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже.

«Джокович был надёжнее. В первой половине игры Даня ещё сумел как-то запутать бедного Джоковича: тот и ошибки делал, и как-то задёргался. А потом потрясающий опыт, характер и мастерство сплелись воедино — и Новак показал, что чуть лучше», — цитируют «Известия» 18-кратную чемпионку СССР по теннису.

По мнению Дмитриевой, в Париже встречались два почти равноценных теннисиста. Она подчеркнула, что такого спортсмена, как Джокович, практически невозможно обыграть два раза подряд.

Встреча, которая прошла на центральном корте дворца спорта «Берси» в столице Франции, завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу сербского теннисиста.

Напомним, что перед турниром в Париже в сентябре Медведев нанёс поражение Джоковичу в финале US Open — 2021.

Ранее Джокович опубликовал эмоциональную запись после победы над Медведевым в Париже.