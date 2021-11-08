Джокович опубликовал эмоциональную запись после победы над Медведевым в Париже

Первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о победе в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Париже над россиянином Даниилом Медведевым.

«Что за день, что за неделя! Благословение за благословением. Моя семья, мои любимые дети стали свидетелями этого момента. Отличный бой с необыкновенной атмосферой на трибунах. В течение недели я чувствовал большую поддержку, и эта энергия привела меня к трофею. Спасибо моей команде за усердную работу для достижения ещё одного большого успеха», — написал Джокович в Instagram.

Встреча, которая прошла на центральном корте дворца спорта «Берси» в столице Франции, завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу сербского теннисиста.

Ранее Павлюченкова впервые в карьере стала 11-й ракеткой мира.