Павлюченкова впервые в карьере стала 11-й ракеткой мира

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на 11-ю позицию в обновлённом рейтинге WTA.

Польская теннисистка Ига Свёнтек поднялась на девятое место в рейтинге, а испанка Паула Бадоса впервые вошла в топ-10.

Дарья Касаткина занимает 26-е место, Екатерина Александрова — 30-я. Вероника Кудерметова опустилась на 32-ю позицию, а Людмила Самсонова стала 39-й.

Топ-3 остался без изменений. В рейтинге лидирует Эшли Барти из Австралии, вторая — Арина Соболенко (Белоруссия), третья — Барбора Крейчикова (Чехия).

Ранее Рублёв обошёл Надаля в обновлённом рейтинге АТР.