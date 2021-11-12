Финальный жребий: с кем сыграют Медведев и Рублёв в группах на Итоговом турнире ATP

14 ноября в Турине стартует Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). По итогам жеребьёвки Даниил Медведев и Андрей Рублёв оказались в разных квартетах, однако в случае удачного выступления имеют шанс встретиться на стадии плей-офф. Об интересных аспектах предстоящих матчей и сложностях, с которыми могут столкнуться россияне на групповом этапе, — в материале RT.

Медведев против трибун

В Турине состоялась жеребьёвка Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, в котором участвуют восемь сильнейших теннисистов 2021 года. Среди них двое россиян — Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Вторая и пятая ракетки мира волей жребия попали в разные группы, а значит, могут сыграть между собой не ранее полуфинала.

Медведев возглавил красную группу, куда также попали немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини и поляк Хуберт Хуркач. В зелёной группе, помимо Рублёва, первая ракетка мира серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд.

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На групповом этапе каждый спортсмен проведёт по три матча, а затем состоятся полуфиналы, где победитель одной группы встретится с соперником, занявшим второе место в другой, и наоборот.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что сейчас Рублёв находится не в лучшей форме, однако побороться за путёвку в плей-офф сможет.

«Группы получились очень равноценные. Что касается Рублёва, он уставший. Андрей так и не восстановился после Кубка Кремля именно в плане нервов. А от них всегда зависит очень многое. Джокович в их группе выглядит искуснее всех, а с Циципасом и Руудом можно играть на равных и бороться. Повторюсь, главное — нервы», — сказал Тарпищев «Чемпионату».

Гораздо больше уверен многолетний капитан национальной команды в Медведеве. По его мнению, недавнее выступление на «Мастерсе» в Париже показало, что сейчас он хорошо готов.

«Что касается группы Даниила, то ему будет чуть полегче. Он равномерно набирал форму и очень достойно сыграл с Джоковичем в финале парижского «Мастерса». В отношении Дани очень большую роль будет играть степень усталости. Группа также очень ровная и интересная», — добавил специалист.

Первым соперником россиянина станет девятая ракетка мира Хуберт Хуркач. Они сыграют уже в воскресенье. Теннисисты встречались всего дважды, и оба раза — в этом году. Сначала поляк оказался сильнее Медведева на Уимблдоне, а затем на «Мастерсе» в Торонто россиянин взял убедительный реванш.

Матч в Канаде проходил на харде, и в Турине теннисисты сыграют на этом же покрытии с тем лишь отличием, что стадион будет закрыт.

Хард — любимое покрытие Медведева, что убедительно подтверждают его последние результаты, но и Хуркач демонстрирует на нём отменную игру. Так, он едва не выбил Джоковича с упомянутого турнира в Париже: серб с трудом вытащил матч на тай-брейке третьего сета. Так что встреча с новичком Итогового чемпионата вряд ли будет для Даниила лёгкой прогулкой, тем более что он действительно может быть слегка уставшим после финала в Париже. Даниил приехал в Турин буквально в день жеребьёвки на машине и по прибытии опубликовал в Instagram фотографию, где он лежит без сил на диване, с подписью: «Так я выгляжу после четырёх часов за рулём».

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Счёт личных встреч между Медведевым и Александром Зверевым, ещё одним противником по красной группе, равный — 5:5. Но у россиянина есть небольшой перевес в матчах на харде в закрытых помещениях — 3:2. В последний раз они играли друг против друга всего неделю назад и вторая ракетка мира уверенно победил в двух сетах. Это была уже четвёртая подряд победа россиянина над Зверевым с 2019 года.

С итальянцем Маттео Берреттини он встречался дважды и в обоих случаях брал верх. Но на предстоящей неделе итальянец будет играть при поддержке своих болельщиков, а у Даниила с шумными фанатами отношения складываются сложно. Все помнят, как в 2019 году на US Open он показал болельщикам, активно поддерживавшим его противника, неприличный жест, за что вынужден был заплатить штраф.

А на минувшей неделе в Париже он изобразил бесновавшимся трибунам «слоника», вывернув карманы шорт и помахав ими, как ушами. Впрочем, все эти выходки и жесты — психологическая защита Медведева, которая не даёт ему сломаться под давлением толпы.

Первая встреча Рублёва с Джоковичем

Как ни удивительно, но Рублёв ни разу не встречался с Новаком Джоковичем, так что матч с ним будет непростым вдвойне. Первая ракетка мира в этом сезоне просто неудержим, и, чтобы вырвать у него победу, любому теннисисту в группе придётся прыгнуть выше головы. Учитывая это, особую важность для Андрея в плане турнирных перспектив приобретает стартовый матч, который он проведёт в понедельник против Стефаноса Циципаса.

Грек в этом сезоне выступил довольно ярко — сыграл в полуфиналах и финалах нескольких «Мастерсов», причём в апреле в Монте-Карло он завоевал титул, одолев в решающем матче именно Рублёва. Кроме того, в 2019 году он уже побеждал на итоговом чемпионате ATP. Счёт личных встреч между россиянином и греком пока не в пользу первого — 3:4.

Впрочем, в их последнем матче на харде в закрытом помещении — на турнире в Роттердаме в этом году — сильнее был именно Рублёв. Добавляет очков ему и тот факт, что Циципас снялся с последнего «Мастерса» неделей ранее из-за обострившейся травмы руки и пока неясно, готов ли он в Турине сыграть в полную силу.

В матчах с ещё одним новичком итогового турнира, Каспером Руудом, у Андрея тотальное превосходство — 4:0. Впрочем, играли они в основном на грунте и только однажды — на харде. Таким образом, шансы Рублёва на то, чтобы занять вторую строчку таблицы и выйти в полуфинал, достаточно высоки.

Джоковичу же, если опираться на статистику личных встреч, на групповом этапе опасаться нечего. У Циципаса он выигрывал шесть раз при всего двух поражениях. На закрытых аренах в последний раз они встречались аж в 2019 году, и серб одержал лёгкую победу в двух сетах. С Каспером Руудом его пути пересекались всего однажды: в прошлом году они сошлись в полуфинале турнира в Риме. Джокович также уверенно победил в двух сетах.