Медведев назвал причину ошибки в финале «Мастерса» с Джоковичем

Короткая ссылка
Россиянин Даниил Медведев рассказал, почему допустил важную ошибку в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Париже с сербом Новаком Джоковичем.

«Был решающий момент, 5:2 в пользу Джоковича, двойной брейк-пойнт. Мы все знаем, что в матче с Новаком трудно отыграться с такого счёта. Я разозлился, потому что это было некрасиво, и это было сделано специально. Я уже замахнулся для подачи, это сделал сербский зритель», — цитирует Медведева ABC News.

25-летний россиянин выразил надежду, что этого болельщика больше никогда не пустят на теннисные матчи.

По словам Медведева, ему сильно мешали выкрики поклонника Джоковича.

Встреча, которая прошла на центральном корте дворца спорта «Берси» в столице Франции, завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу первой ракетки мира.

Ранее Андрей Чесноков объяснил поражение Медведева в финале турнира в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить