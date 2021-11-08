Медведев назвал причину ошибки в финале «Мастерса» с Джоковичем

Россиянин Даниил Медведев рассказал, почему допустил важную ошибку в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Париже с сербом Новаком Джоковичем.

«Был решающий момент, 5:2 в пользу Джоковича, двойной брейк-пойнт. Мы все знаем, что в матче с Новаком трудно отыграться с такого счёта. Я разозлился, потому что это было некрасиво, и это было сделано специально. Я уже замахнулся для подачи, это сделал сербский зритель», — цитирует Медведева ABC News.

25-летний россиянин выразил надежду, что этого болельщика больше никогда не пустят на теннисные матчи.

По словам Медведева, ему сильно мешали выкрики поклонника Джоковича.

Встреча, которая прошла на центральном корте дворца спорта «Берси» в столице Франции, завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу первой ракетки мира.

Ранее Андрей Чесноков объяснил поражение Медведева в финале турнира в Париже.