Чесноков объяснил поражение Медведева в финале турнира в Париже

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение Даниила Медведева в финальном матче теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже от Новака Джоковича из Сербии.
Чесноков объяснил поражение Медведева в финале турнира в Париже
  • AP

«Даня допускал достаточно очевидные ошибки. В решающем сете Медведев не должен был позволять себе такое. Джокович ни сделал ни одной невынужденной ошибки. Серб играл потрясающе, у него был большой запас и очень много уверенности», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

По его мнению, получился очень хороший матч с запредельными скоростями, а теннисисты играли с большим удовольствием на самом высоком уровне.

«Матчи с таким накалом — это украшение любого финала», — сказал Чесноков.

Встреча, которая прошла на центральном корте дворца спорта «Берси» в столице Франции, завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу первой ракетки мира.

Ранее Медведев поделился ожиданиями от финала «Мастерса» с Джоковичем.

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