Чесноков объяснил поражение Медведева в финале турнира в Париже
- AP
«Даня допускал достаточно очевидные ошибки. В решающем сете Медведев не должен был позволять себе такое. Джокович ни сделал ни одной невынужденной ошибки. Серб играл потрясающе, у него был большой запас и очень много уверенности», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».
По его мнению, получился очень хороший матч с запредельными скоростями, а теннисисты играли с большим удовольствием на самом высоком уровне.
«Матчи с таким накалом — это украшение любого финала», — сказал Чесноков.
Встреча, которая прошла на центральном корте дворца спорта «Берси» в столице Франции, завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу первой ракетки мира.
Ранее Медведев поделился ожиданиями от финала «Мастерса» с Джоковичем.