Тарпищев: Медведев обыграл Хуркача на классе на турнире в Турине

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева на старте Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.
Тарпищев: Медведев обыграл Хуркача на классе на турнире в Турине
  • AP

«Хуркач — серьёзный соперник. Даня с ним играет успешно, но трудно. Меня поразило, что в их встрече практически не было брейк-поинтов. Более грамотным и искусным оказался Медведев, это не секрет, он выиграл начало второго и третьего сетов. Это говорит об определённом классе», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

По его словам, игра была равная, но у Медведева было преимущество в розыгрыше с приёма второй подачи. Также россиянин с позиции морально волевых качеств показал более классный теннис.

25-летний москвич в первом матче на турнире переиграл в трёх сетах Хуберта Хуркача из Польши со счётом 6:7, 6:3, 6:4.

Во втором туре группового раунда соревнований Медведев сыграет с немцем Александром Зверевым.

Призовой фонд турнира составляет около $7 млн.

Ранее Давыденко заявил, что Медведеву по силам защитить титул на Итоговом турнире АТР.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить