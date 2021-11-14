Тарпищев: Медведев обыграл Хуркача на классе на турнире в Турине

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева на старте Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.

«Хуркач — серьёзный соперник. Даня с ним играет успешно, но трудно. Меня поразило, что в их встрече практически не было брейк-поинтов. Более грамотным и искусным оказался Медведев, это не секрет, он выиграл начало второго и третьего сетов. Это говорит об определённом классе», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

По его словам, игра была равная, но у Медведева было преимущество в розыгрыше с приёма второй подачи. Также россиянин с позиции морально волевых качеств показал более классный теннис.

25-летний москвич в первом матче на турнире переиграл в трёх сетах Хуберта Хуркача из Польши со счётом 6:7, 6:3, 6:4.

Во втором туре группового раунда соревнований Медведев сыграет с немцем Александром Зверевым.

Призовой фонд турнира составляет около $7 млн.

Ранее Давыденко заявил, что Медведеву по силам защитить титул на Итоговом турнире АТР.





