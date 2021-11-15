Медведев: могу не защитить титул чемпиона Итогового турнира ATP 

Короткая ссылка
Россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сезона-2021.

«Я знаю, что выиграл в Лондоне в прошлом году, но в Турине всё по-другому. Чувствую, что здесь может появиться новый победитель», — цитирует Медведева «Чемпионат».

25-летний москвич в первом матче на турнире переиграл в трёх сетах Хуберта Хуркача из Польши со счётом 6:7, 6:3, 6:4.

Медведев выступает в Красной группе с Хуркачем, Маттео Берреттини (Италия) и Александром Зверевым (Германия). В Зелёной группе сыграют Новак Джокович (Сербия), Стефанос Циципас (Греция), Андрей Рублёв (Россия) и Каспер Рууд (Норвегия).

Турнир проходит с 14 по 21 ноября в Италии. Его фонд составляет порядка $7 млн.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что Медведев обыграл Хуркача на классе на турнире в Турине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить