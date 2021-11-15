Медведев: могу не защитить титул чемпиона Итогового турнира ATP 

Россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сезона-2021.

«Я знаю, что выиграл в Лондоне в прошлом году, но в Турине всё по-другому. Чувствую, что здесь может появиться новый победитель», — цитирует Медведева «Чемпионат».

25-летний москвич в первом матче на турнире переиграл в трёх сетах Хуберта Хуркача из Польши со счётом 6:7, 6:3, 6:4.

Медведев выступает в Красной группе с Хуркачем, Маттео Берреттини (Италия) и Александром Зверевым (Германия). В Зелёной группе сыграют Новак Джокович (Сербия), Стефанос Циципас (Греция), Андрей Рублёв (Россия) и Каспер Рууд (Норвегия).

Турнир проходит с 14 по 21 ноября в Италии. Его фонд составляет порядка $7 млн.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что Медведев обыграл Хуркача на классе на турнире в Турине.