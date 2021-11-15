Джокович эмоционально отреагировал на выход Сербии на ЧМ-2022 по футболу

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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович эмоционально отреагировал на выход футбольной национальной команды своей страны на чемпионат мира 2022 года.
Джокович эмоционально отреагировал на выход Сербии на ЧМ-2022 по футболу
  • AP

Джокович опубликовал видео в сториз в своём Instagram-аккаунте, где он радуется выходу сербов на мундиаль в Катаре.

Сербия победила Португалию в заключительном туре со счётом 2:1, набрала 20 очков и вышла с первого места на первенство планеты. Португальцы же с 17 очками отправились в стыковые матчи.

Ранее сообщалось, что мяч Александра Митровича в ворота Португалии вывел Сербию на ЧМ-2022 в Катаре.

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