Джокович эмоционально отреагировал на выход Сербии на ЧМ-2022 по футболу
- AP
Джокович опубликовал видео в сториз в своём Instagram-аккаунте, где он радуется выходу сербов на мундиаль в Катаре.
Сербия победила Португалию в заключительном туре со счётом 2:1, набрала 20 очков и вышла с первого места на первенство планеты. Португальцы же с 17 очками отправились в стыковые матчи.
Ранее сообщалось, что мяч Александра Митровича в ворота Португалии вывел Сербию на ЧМ-2022 в Катаре.
🚨⚽️ | NEW: Novak Djokovic celebrating Mitrovic’s last minute winner for Serbia against Portugal to qualify for the World Cup.pic.twitter.com/H18OogGOAY— Football For All (@FootballlForAll) November 14, 2021