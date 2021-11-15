Гол Митровича в ворота Португалии вывел Сербию на ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Португалии уступила команде Сербии в заключительном матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Игра группы А, которая прошла на поле стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу сербов.

Мячи забили Ренату Саншеш (2-я минута), Душан Тадич (33-я), Александр Митрович (90-я).

Сербия (20 очков) заняла первое место в группе и пробилась в финальную стадию ЧМ-2022. Португалия (17 баллов) финишировала на второй позиции и сыграет в стыковом турнире.

Ранее сообщалось, что Германия разгромила Армению в матче отбора ЧМ-2022.