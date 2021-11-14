Германия разгромила Армению в матче отбора ЧМ-2022

Сборная Германия с разгромным счётом переиграла команду Армении в заключительном матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Игра группы J, которая прошла на поле Республиканского стадиона имени Вазгена Саркисяна в Ереване, завершилась со счётом 4:1 в пользу немецкой сборной.

Мячи забили Кай Хаверц (15-я минута), Илкай Гюндоган (45-я, 50-я), Йонас Хофманн (64-я), Генрих Мхитарян (59-я).

В параллельных матчах Северная Македония переиграла Исландию (3:1), а Румыния — Лихтенштейн (2:0).

Германия (27 очков) завершила турнир на первом месте в группе и напрямую вышла в финальную стадию ЧМ-2022. В стыковой турнир попала Северная Македония (18), занявшая второе место. Румыния (17) финишировала на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что сборная России будет сеяной в полуфинале стыков ЧМ-2022.