«Не будем приносить извинений»: в НБА ответили на возмущение Китая твитом менеджера «Хьюстона» о протестах в Гонконге

Сразу несколько предсезонных матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Китае оказались под угрозой срыва. Причиной стала запись в Twitter менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори, который поддержал протестующих в Гонконге. В руководстве НБА заявили, что намерены договориться с Китайской баскетбольной ассоциацией, однако в то же время подчеркнули, что не станут извиняться за слова Мори.

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) продолжает набирать обороты скандал, поводом для которого стал пост в социальных сетях генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори в поддержку протестов в Гонконге. Её комиссар Адам Сильвер выразил готовность встретиться с главой Китайской баскетбольной ассоциации Яо Мином, чтобы устранить все разногласия.

«Надеюсь, что нам с Яо Мином удастся найти компромисс, но сейчас он крайне разгорячён, и я это понимаю. Мы не будем приносить извинений за то, что Дэрил Мори реализовал право на свободу выражения», — передаёт слова главы НБА журналистка Рейчел Николс.

Неоднозначная публикация появилась в Twitter 5 октября. Мори разместил фотографию с подписью «Сражайся за свободу, будь вместе с Гонконгом». Она вызвала волну возмущения преимущественно среди китайских пользователей социальных сетей. Впоследствии твит был удалён, а владелец «Рокетс» Тильман Фертитт пояснил, что запись отражала личную позицию генерального менеджера, а не всего клуба. Извинения принёс и виновник конфликта, однако его слова не убедили ни простых болельщиков, ни баскетбольных функционеров Поднебесной.

Сразу несколько крупных китайских компаний объявили о расторжении спонсорских контрактов с техасцами. Кроме того, Мин сообщил об отмене традиционных предсезонных матчей фарм-клубов «Хьюстон Рокетс» и «Даллас Маверикс», проводимых в конце октября. В своём официальном заявлении представители Китайской баскетбольной ассоциации выразили разочарование постом Мори, назвав его неуместным.

Многие тренеры и спортсмены заняли позицию Сильвера. Так, главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грегг Попович поддержал комиссара НБА, отметив, что тот умеет справляться с неоднозначными ситуациями.

«В этом отношении он классный лидер, и очень смелый к тому же», — приводит слова Поповича USA Today.

В свою очередь, главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс заявил, что каждый имеет право выражать свою позицию.

«Мы вольны не соглашаться. Я могу быть не согласным со всем, что ты говоришь. У меня есть такое право, равно как и право об этом сообщить. И это хорошо. Свобода слова является основным принципом этой страны. Она должна быть у нас всегда. При этом я предупреждал игроков, что свобода слова не подразумевает свободу от последствий», — приводит слова специалиста Los Angeles Times.

Одна из самых ярких звёзд лиги, защитник «Хьюстона» Джеймс Харден попытался разрядить обстановку, вместе с одноклубником Расселлом Уэстбруком обратившись к китайским болельщикам.

«Мы просим прощения. Мы любим Китай и любим играть там. Мы оба приезжаем туда один—два раза в год. Местные болельщики встречают нас с большой любовью. Мы ими дорожим. Мы любим всё, что с ними связано и ценим их поддержку, оказываемую лично нам и команде в целом», — заявил защитник.

Однако китайская сторона осталась недовольна реакцией руководства лиги. Накануне стало известно, что крупный государственный телеканал CCTV намерен приостановить показ всех предсезонных встреч команд НБА.

Кроме того, под вопросом оказалось проведение двух товарищеских матчей между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс», которые запланированы на 10 и 12 октября в Шанхае и Шэньчжэне. Уже отменено несколько торжественных мероприятий, посвящённых приезду североамериканских баскетболистов в Китай, а также демонтированы баннеры НБА и афиши встреч.

All over Shanghai, they’re taking down banners and signs for the NBA in general, and for Thursday’s Lakers-Nets game specifically.

Game is still officially “on”...as of now. Lots of shrugged shoulders over whether it will actually happen. pic.twitter.com/6MFqnWGjFN — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) October 9, 2019

В стороне от конфликта не осталось и Министерство иностранных дел КНР. Его официальный представитель Гэн Шуан осудил действия руководства НБА, которое, по его мнению, поступает недальновидно, вставая на защиту Мори.

«О каком обмене и сотрудничестве с Китаем может идти речь без понимания его общественного мнения? Мы сотрудничаем с НБА уже достаточно долго, поэтому им прекрасно известно, что должно быть сказано и сделано», — отметил Шуан.

Ухудшение отношений с китайской стороной может не только отрицательно повлиять на имидж НБА, но и обернуться крупными финансовыми потерями, так как матчи североамериканской лиги пользуются большой популярностью в Поднебесной. Стоит отметить, что этой популярностью НБА обязаны в основном Мину, большую часть карьеры выступавшему за «Рокетс» и в 2016 году введённый в Зал славы лиги.

Помимо телевизионных трансляций, часть доходов приносят рекламные кампании, спонсорские договорённости, продажа клубной атрибутики, а также участие команд в предсезонных мероприятиях на территории страны. Предполагается, что потеря столь щедрого рынка может нанести серьёзный удар по бюджету ассоциации.