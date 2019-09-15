Победа на классе: сборная Испании разгромила Аргентину и выиграла Кубок мира по баскетболу

В финале Кубка мира по баскетболу в Китае сборная Испании обыграла команду Аргентины со счётом 95:75 и второй раз в своей истории выиграла первенство планеты. В составе победителей 20 очков набрал разыгрывающий Рики Рубио, а лидер соперников Луис Скола реализовал всего один бросок с игры. Как подопечные Серджо Скариоло разбирались с главной сенсацией турнира — в материале RT.

Вторая подряд бронза Франции

Казалось, что невероятно яркая победа над американцами в четвертьфинале первенства планеты открывала перед дружиной Венсана Колле путь если не к историческому золоту, то по крайней мере к финалу китайского турнира. Однако оформить лучший результат в истории у французской сборной не получилось: трёхцветные стали очередной жертвой Аргентины, не справившись с гением Факундо Кампаццо и невероятной эффективностью Луиса Сколы.

В утешительном финале им предстояла встреча с Австралией, которая на бумаге выглядела более мотивированной хотя бы по причине того, что ранее никогда не завоёвывала медалей турниров глобального масштаба — чемпионатов мира и Олимпийских игр.

В первой половине матча за третье место создавалось устойчивое впечатление, что нужен он только одной команде. Руди Гобер вновь был нейтрализован, а французское нападение застопорилось — за две стартовые четверти Нандо де Коло и компания набрали всего 21 балл, а по ходу третьей десятиминутки и вовсе сделали «-15».

Но в конце концов в обойме Колле нашлись люди, которым была небезразлична судьба бронзовых наград: партнёров за собой повёл опытный форвард Николя Батюм, а почти незаметный на дистанции турнира защитник «Зенита» Эндрю Альбиси потрясающе провёл концовку встречи, став одним из её главных героев.

Ранее 29-летний баскетболист не выступал даже на уровне Евролиги, но в течение заключительных шести минут основного времени выполнил три важнейших трёхочковых броска и помог Франции накатить на финиш с преимуществом в два владения. Оно оказалось более чем солидным с учётом того, что звёздные австралийцы Патрик Миллз, Эндрю Богут, Мэттью Деллаведова и Джо Инглз ещё в полуфинале показывали признаки усталости.

Разумеется, к поединку за бронзу свежее они не стали: досадные промахи и глупые потери на ровном месте привели к провалу возрастной команды Андрея Леманиса в четвёртой четверти. Как итог: «-12» в заключительные десять минут и очередное четвёртое место по итогам турнира. Ранее австралийцы четырежды останавливались в шаге от места на пьедестале.

В свою очередь, французы второй раз подряд завершили мировое первенство на третьем месте. Безусловно, обидчикам сборной США хотелось большего. Но дорогого стоит тот факт, что трёхцветные остались в элите мирового спорта — и это без завершивших международную карьеру Тони Паркере и Бориса Диао, а также при внушительном списке не оправдавших надежды молодых талантов.

Разгром в финале

Сенсационных участников крупных турниров зачастую ожидает оглушительное фиаско в решающем сражении. К поединку за чемпионский титул таких «золушек» наконец-то оценивают по достоинству, разбирают их сильные стороны — удивлять оппонентов становится нечем. Баскетбольная сборная Аргентины не стала исключением — у подопечных Серхио Эрнандеса не было ни единого шанса взять золото в Пекине, где Испания сыграла так, как и положено настоящему гранду.

В стартовые 30 минут финала «красная фурия» образцово действовала в позиционной обороне, не позволяя аргентинцам находить свободные броски. Луиса Сколу вязали по рукам и ногам то Марк Газоль, то братья Гильермо и Хуанхо Эрнангомесы. К тому же у латиноамериканцев категорически не летели броски с дальней дистанции — на своём уровне решающую встречу провёл лишь Факундо Кампаццо. Но организованных им быстрых отрывов, эффектных финтов и хитрых передач хватило лишь для того, чтобы несколько раз «взорвать» трибуны.

Европейская дружина при этом блестяще действовала под своим кольцом, не позволяя набирать лёгкие баллы ни Кампаццо, ни Сколе, ни Николасу Лапровиттоле. Больше двух попыток с ближней и средней дистанции в цель отправил только Габриэль Дек, ставший с 24 баллами самым результативным игроком финала.

У Испании же всё было гармонично, продумано до мелочей и даже академично. Это касается не только защиты, но и нападения, которым дирижировали Рубио и Газоль. 34-летний центровой семь раз ассистировал партнёрам и при необходимости «делал разницу».

Испанцы превосходили своего соперника буквально во всём: в габаритах, на подборе (47:27). Сразу шесть игроков записали на свой счёт не менее 11 очков. В такой ситуации аргентинцам было откровенно нечего ловить. Особенно с учётом того, что Скола и Кампаццо смазали 18 бросков с игры из 21. В середине третьей четверти преимущество дружины Скариоло измерялось 22 очками — имя нового чемпиона мира стало известно задолго до финальной сирены.

Парни Эрнандеса, конечно, не сдались и предприняли мощную попытку возродить интригу в заключительном отрезке, но никто, кроме Дека, так и не начал стабильно забивать. Своевременные тайм-ауты наставника помогли «красной фурии» успокоить игру, и за пару минут до финальной сирены латиноамериканцы окончательно капитулировали.

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Триумф в Поднебесной стал вторым в истории испанской сборной: как и в 2006 году в Японии, подопечные Скариоло не потерпели ни одного поражения на дистанции первенства планеты. Газоль и Фернандес, ездившие на турнир 13-летней давности в статусе новых надежд пиренейского баскетбола, стали двукратными чемпионами мира.

Титул самого ценного игрока организаторы присудили не Марку, который вроде бы заслуживал его чуть больше всех остальных, а Рубио. Плеймейкер держал марку во всех до единого матчах плей-офф и свой лучший провёл именно в финале. Он оказался важным фактором не только в подыгрыше, но и на завершающей стадии атак, принеся своей команде 20 очков. Газоля наградили местом в символической сборной, куда также попали аргентинец Луис Скола, серб Богдан Богданович, лучший бомбардир сборной Франции Эван Фурнье и Рубио.

Уже в следующем году сборная Испании вернётся в Азию ради покорения единственной пока что недосягаемой для себя вершины. Гарантированно приедут в Токио и Аргентина с Францией, а также сборные Австралии, США, Ирана и Нигерии, квалифицировавшиеся на Игры-2020 напрямую по результатам завершившегося Кубка мира.

Российских баскетболистов, финишировавших на итоговом 12-м месте, ближайшим летом ждёт участие в дополнительном олимпийском отборе, где будут разыгрываться последние четыре путёвки на главный турнир четырёхлетнего цикла.