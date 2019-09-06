Засуха в нападении и 38 штрафных от поляков: как сборная России проиграла ключевой матч на КМ по баскетболу

Сборная России потерпела поражение от команды Польши в матче, открывавшем программу второго раунда Кубка мира по баскетболу. Посредственная реализация бросков после большого перерыва и огромное количество фолов в защите не позволили подопечным Сергея Базаревича склонить чашу весов на свою сторону. Эта неудача оставила россиянам сугубо теоретические шансы на выход в четвертьфинал первенства планеты.

Для того чтобы всерьёз включиться в борьбу за место в четвертьфинале Кубка мира по баскетболу, сборной России обязательно нужно было обыгрывать поляков в дебюте второго группового раунда. Досадная неудача во встрече с Аргентиной двухдневной давности банально не оставляла дружине Сергея Базаревича выбора: только при условии победы над «кадрой» судьба отечественной команды оставалась целиком и полностью в её руках.

Очередного соперника россиян в Поднебесной нельзя назвать коллективом экстра-класса (главная звезда красно-белых — американский наставник Майк Тейлор, превративший команду в боеспособную единицу), но на этом первенстве планеты поляки ещё не проигрывали. И не собирались делать это сегодня. Ведь триумф в отчётной встрече практически на 100% гарантировал им путёвку в плей-офф.

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Впрочем, первую половину матча сборная России провела почти идеально ― и до большого перерыва ни о какой близости исторического для польского баскетбола успеха не было и речи. Коллектив Базаревича почти до нуля снизил продуктивность натурализованного Польшей американца Эй Джей Слотера (столкнувшись с ожесточённым сопротивлением, он смазал 12 из 15 бросков с игры и совершил всего одну результативную передачу), имел солидный перевес в борьбе за трёхсекундную зону и за пару минут до окончания второй четверти добился ощутимого гандикапа в 11 очков.

В создании задела поучаствовали все понемногу. Тренерский штаб российской команды уже традиционно проводил активную ротацию состава (десять из 12 заявленных на встречу баскетболистов появились на площадке уже в первой четверти) и получил столь необходимые мини-серии результативных действий и от Сергея Карасёва, и от Виталия Фридзона, и от Владимира Ивлева.

Но главной фигурой в проблемном и всё же неплохо работавшем до определённого момента нападении отечественной сборной был Михаил Кулагин. Проваливший матч с Аргентиной защитник записал себе в актив 21 балл по итогам встречи с поляками. Этот показатель стал наивысшим среди всех участников матча, а Кулагин отправил в цель пять трёхочковых бросков ― на один меньше, нежели поляки в полном составе за все 40 минут поединка.

А вот после большого перерыва россиян словно подменили. Или вернее вернули в ставшее привычным по предыдущим матчам Кубка мира состояние всеобщей нестабильности, логично выплывающее из огромных кадровых проблем в задней линии. Да, катализатором польского камбэка стала трёхочковая «бомба» новичка «Зенита» Матеуша Понитки с сиреной об окончании первой половины, но именно в третьей четверти у россиян впервые случился продолжительный отрезок без набранных очков. По его ходу поляки, разумеется, успели отыграть остатки двузначного отставания в счёте и вернуться в игру.

Отечественные баскетболисты вроде бы и делали всё правильно ― здорово разбрасывали мяч по всему фронту атаки, регулярно создавали для партнёров открытые броски с дальней дистанции (поляки просто-напросто не успевали реагировать на сумасшедшее количество передач в одном владении), но вот с их реализацией дела обстояли просто катастрофически плохо.

Итоговые 30% эффективности трёхочковых атак сформировались благодаря шальным попыткам Кулагина-младшего и Евгения Бабурина в концовке заключительной четверти, когда соперник уже полностью перехватил инициативу и вынудил россиян отыгрываться. До этого всё было ещё хуже: перед попаданием защитника «Нижнего Новгорода» дружина Базаревича не забивала с периметра более девяти минут, за которые сумела заработать лишь скромные десять очков.

У поляков летело ничуть не лучше (они реализовали всего 19 бросков любого достоинства с игры за 40 минут ― на языке относительных показателей это 36% эффективности атак в целом и 26% с периметра), но у Тейлора оказалось припасено иное оружие. Его подопечные действовали предельно агрессивно на завершающей стадии атак, заставляя сборную России сталкиваться с проблемой перебора командных замечаний уже в дебюте каждой следующей четверти.

И благодаря этому номинальный аутсайдер буквально жил на линии штрафных. Суммарные 38 попыток, 35 из которых оказались точными, и внесли ключевой вклад в победу ― во всех остальных важных статистических показателях, за исключением блок-шотов, Польша уступила.

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Судьбу до предела напряжённой концовки ― за три с небольшим минуты до окончания основного времени счёт на табло был равным ― предопределил талант Понитки, оставившего за собой несколько ключевых эпизодов. В казавшейся совершенно безвыходной ситуации форвард, улетая за пределы площадки, сделал шикарную скидку на периметр на свободного Аарона Целя.

А после этого он же два раза подряд здорово заиграл представителей передней линии сборной Польши в «краске», откуда всё тот же Цель и Адам Хрыцанюк не промахнулись. Симметричного ответа у российских баскетболистов не нашлось: из девяти бросков с игры за последние 180 секунд они смазали семь, а попадание с фолом Андрея Воронцевича случилось слишком поздно, чтобы что-либо изменить.

Проиграв со счётом 74:79, команда Базаревича уже практически лишилась шансов на выход в четвертьфинал: если Аргентина окажется сильнее Венесуэлы, воскресная встреча с венесуэльцами официально станет для отечественных баскетболистов последней на нынешнем Кубке мира.

Но в любом случае задачу-минимум в виде попадания в число участников квалификации Олимпиады-2020 Россия выполнила раньше, а рассчитывать на реальную борьбу за медали без Алексея Шведа, Дмитрия Хвостова, Дмитрия Кулагина, Тимофея Мозгова, Джоэля Боломбоя и других исполнителей, не добравшихся до Китая, было бы слишком наивно.