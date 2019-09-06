Базаревич объяснил, за счёт чего Польша победила сборную России на ЧМ по баскетболу
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«В тяжёлой игре можно выделить плюсы, а в провальной — нет», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Он подчеркнул, что его подопечные растеряли преимущество в третьей четверти и не смогли вернуться в игру в дальнейшем. Наставник отметил, что россияне боролись, но не смогли реализовать свои моменты, в отличие от соперника.
«У сборной Польши нашлись более опытные игроки, которые реализовывали свои броски», — добавил Базаревич.
В следующем матче подопечные Сергея Базаревича встретятся с Венесуэлой. Игра состоится 8 сентября.
Ранее сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу.