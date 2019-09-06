Целостная игра России, уязвимость США и вылет Турции: чем запомнился первый раунд КМ по баскетболу

В Китае завершился первый групповой раунд Кубка мира по баскетболу, сокративший количество претендентов на медали первенства планеты с 32 до 16 команд. В их число вошла и сборная России, удивившая всех целостной игрой, несмотря на отсутствие звёзд. Команда США, напротив, не впечатлила, и только везение в игре с Турцией уберегло её от первого поражения начиная с 2006 года. При этом подопечные Уфука Сариджа досрочно завершили выступления в КНР, сенсационно уступив Чехии.

Со сборной России всё в порядке

В матчах первого группового раунда Кубка мира российские баскетболисты показали себя с лучшей стороны — с учётом грандиозных кадровых проблем, две победы в трёх встречах, путёвка во вторую стадию первенства планеты и гарантия участия в квалификационном турнире Олимпиады в Токио следующим летом являются солидным результатом. С Алексеем Шведом, Дмитрием Хвостовым, Дмитрием Кулагиным, Тимофеем Мозговым и прочими лидерами в составе команда Сергея Базаревича наверняка не мучилась бы с жутко недисциплинированными (а подчас и откровенно бестолковыми) нигерийцами, имея «-8» в середине заключительной четверти, и легко разгромила бы команду Южной Кореи, существенно уступающую отечественным исполнителям в классе.

Но трудности, возникавшие у россиян в ходе двух стартовых поединков первенства планеты, очень скоро забудутся, а их позитивный итог останется в истории — и очень пригодится в 2020-м, когда сборная попытается вернуться в число участников Игр после восьмилетнего перерыва. Поэтому даже если команде не удастся зацепиться за место в четвертьфинале (а за него команде Базаревича предстоит сразиться с поляками и венесуэльцами), вояж в Китай уже можно считать удачным: глядя на список российских баскетболистов, по разным причинам не добравшихся до Китая, воображение рисовало не один гораздо более печальный сценарий, нежели второе место в группе и досадное поражение от Аргентины в конкурентной борьбе.

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В условиях дефицита игроков тренерскому штабу Базаревича удалось выстроить более-менее устойчивую конструкцию из самоотверженной игры в обороне, где каждый выходивший на площадку отрабатывал на пределе собственных возможностей, колоссального опыта ветеранов и энергии молодых защитников, для которых нынешний Кубок мира шикарная возможность совершить прорыв. К засидевшемуся на дальнем конце скамейки ЦСКА Михаилу Кулагину это относится ничуть не в меньшей степени, нежели к Григорию Мотовилову с Андреем Сопиным.

В атаке, разумеется, всё было довольно далеко от идеала, продемонстрированного трио Хвостов — Швед — Кулагин на чемпионате Европы двухлетней давности, но Андрей Зубков в роли эдакого свободного художника оказался классным решением. Без его 13,7 очков в среднем за игру, ставших лучшим результатом в составе сборной России по итогам первого группового раунда, ситуация обстояла бы существенно хуже.

Используя широкую ротацию, наставник отечественной команды добился максимального КПД от всех до единого исполнителей в её заявке на определённых отрезках матчей, и это уже хорошо. Глаз искушённого болельщика едва ли впечатлят статистические показатели Кулагина — младшего (26,9% реализации бросков с игры), Мотовилова (2,3 потери в среднем за игру при всего 12,5 минутах на площадке), Сергея Карасёва (худший в команде показатель полезности «-4,7» по итогам трёх матчей) и даже Андрея Воронцевича, у которого в определённый момент перестало лететь с дальней дистанции (суммарные 2 из 12 в матчах с Кореей и Аргентиной).

Но каждый, кто не пожалел шести часов жизни на просмотр поединков национальной команды, без труда вспомнит, как Михаил своими трёхочковыми избавил её от мандража в самом дебюте, новичок «Химок» пресёк смелую попытку корейского камбэка, а трёхкратный чемпион Евролиги в составе ЦСКА нокаутировал Нигерию, вместе с Зубковым потащив партнёров к решающей, как оказалось, победе.

В этом многообразии, плавно переходящем в непредсказуемость, и состоит основная опасность сборной России для её следующих соперников — тоже не самых стабильных и совершенно точно не звёздных. Перекрыв кислород поляку Матеушу Понитке (который, кстати, в грядущем клубном сезоне должен помочь «Зениту» успешно дебютировать в Евролиге) и не отдав свой щит венесуэльцам, неожиданно лидирующим среди всех участников первенства планеты по числу подборов в нападении, отечественные баскетболисты наверняка вклинятся в борьбу за выход в плей-офф. Как ни крути, а со жребием и сеткой россиянам повезло: их группа I выглядит безусловно слабейшей среди всех, сформировавшихся на второй стадии Кубка мира, и эпических подвигов вроде победы над США или Сербией турнирные расклады от подопечных Базаревича не требуют.

Увеличение числа участников не пошло на пользу Кубку мира

Высшему руководству ФИБА не составило труда аргументировать решение о расширении географии первенства планеты глобализацией баскетбола и росту интереса к нему на всех континентах — и это действительно так. Но турнир в Китае демонстрирует, что трёх десятков конкурентоспособных национальных команд в мире пока что нет. Даже несмотря на повсеместное использование номинальными аутсайдерами натурализованных исполнителей и ослабленные составы большинства привычных грандов, не досчитавшихся массы травмированных звёзд, «отказников» и именитых ветеранов, решивших уступить дорогу перспективной молодёжи.

Достаточно сказать, что ни одна из 11 африканских и азиатских сборных (включая и хозяев турнира китайцев, от которых ожидали как минимум выхода во второй раунд из средненького пула А с Польшей, Венесуэлой и Кот-д’Ивуаром) не преодолела барьер первого группового этапа. А ведь именно этим регионам достались пять из восьми дополнительных квот на Кубок мира.

12 из 16 счастливчиков стартового раунда определились уже по итогам двух туров, что тоже говорит об уровне конкуренции, тогда как одновременно качественные и интригующие поединки, удерживавшие внимание зрителей до последней секунды игрового времени, легко можно пересчитать на пальцах одной руки. Разгромы с разницей в 20-30 очков стали нормой, а сербы вышли в топ-16 с неприличной разницей набранных и пропущенных очков «+120».

Наконец, болельщикам банально не хватило сенсационных результатов — ведь истории о том, как очередной смелый Давид разбирается с недооценившим его Голиафом, публика любит больше всего и запоминает надолго. «Убийство» собственной сборной немецким защитником Деннисом Шрёдером, на клубном уровне выступающим в НБА за «Оклахома-Сити Тандер», к числу таковых относить всё-таки не следует.

Во-первых, потому, что отправившая крепкую европейскую дружину в утешительный турнир за 17-32 места Доминикана не является случайным гостем на чужом празднике жизни (на предыдущем чемпионате мира, который проходил в 2014 году в Испании, островитяне играли в плей-офф). Во-вторых, сам плеймейкер, смазавший абсолютно все свои броски с игры в четвёртой четверти ключевого для Германии поединка Кубка мира, никогда не слыл образцом стабильности и надёжности в международных матчах.

И лишь в заключительный день первого группового раунда ощущение тотальной предсказуемости происходящего, слегка разбавленное разве что локальным триумфом бразильских суперветеранов Андерсона Варежао и Леандро Барбозы в битве с Грецией, ведомой действующим MVP НБА Яннисом Адетокунбо (обе команды прошли дальше, но латиноамериканцы отвоевали первое место в квартете F), разрушили чехи.

Одна из главных неожиданностей европейской части квалификации со знаком «плюс» оставила за бортом топ-16 Кубка мира традиционно сильную Турцию, обыграв её с перевесом в 15 очков в очном противостоянии, причём без звезды Евролиги Яна Веселы, не добравшегося до Поднебесной из-за проблем со здоровьем. Сыгранная команда Ронена Гинзбурга здорово воспользовалась собственными козырями, которых оказалось не так уж и мало — от грамотных действий Томаша Саторански из «Чикаго Буллз» на позиции первого номера до сумасшедших 69% реализации трёхочковых 35-летним форвардом Блэйком Шилбом. Как следствие, второй раз подряд пробилась в олимпийскую квалификацию. Что стоит считать колоссальным успехом для страны, ещё восемь лет назад выступавшей в дивизионе Б на своём континенте.

Сборная США уязвима, и у её конкурентов есть шансы на золото

Фиаско турецких баскетболистов в борьбе с Чехией можно объяснить не только силой Саторански и компании, а ещё и невероятным разочарованием, постигшим подопечных Уфука Сариджа за два дня до рокового поражения. Команда, лидерами которой на первенстве планеты стали защитник «Фенербахче» Мелих Махмутоглу, а также играющие за океаном форварды Чеди Осман и Эрсан Ильясова, лишь по собственной глупости не нанесла первое с 2006 года поражение в официальных поединках самой сборной США, смазав четыре штрафных броска подряд в концовке встречи, победитель которой определялся в овертайме.

Американцы были очень близки к неудаче в первой же встрече с достойным соперником, подтвердив, что в своём нынешнем виде — всего лишь с двумя участниками последнего Матча звёзд НБА, — главным фаворитом Кубка мира команда Грега Поповича считается скорее по привычке, нежели благодаря высочайшему качеству демонстрируемого баскетбола.

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По букмекерским котировкам звёздно-полосатую сборную уже практически догнала Сербия с её феноменальным нападением, очень глубокой скамейкой запасных и красивой победой над Италией на фоне 31 очка защитника «Сакраменто Кингз» Бояна Богдановича. Да и Австралия, с балансом 3-0 вышедшая из не самой простой группы с канадцами и литовцами, при необходимости приложит все усилия, чтобы повторить трюк двухнедельной давности, но уже в рамках официальных соревнований.

Теперь прогноз наиболее авторитетного американского спортивного издания ESPN, не видящего подопечных Поповича даже в финале первенства планеты, уже не выглядит банальной попыткой привлечь дополнительное внимание публики к турниру в Поднебесной. Недавнее поражение от Австралии в контрольной встрече и чудесное спасение в матче с Турцией показали, почему в эту команду США не особо верят даже на родине.

Тем интереснее будет наблюдать за действующими чемпионами в следующей встрече. В субботу, 7 сентября, им предстоит сразиться с греками, пробившимися во второй раунд с балансом 2-1 и не имеющими иного выбора, кроме как ставить подножку фавориту, чтобы вдруг не остаться без плей-офф вообще.

Три года назад в Рио-де-Жанейро сборная США тоже совершенно не впечатлила на групповом раунде. Тогда команда отдала первую половину Австралии и едва унесла ноги во встречах с Сербией и Францией, каждую из которых выиграла с перевесом всего лишь в один трёхочковый бросок, после чего уверенно завоевала третье подряд олимпийское золото.

Но в 2016-м в распоряжении Майка Кшишевски были и Кевин Дюрант, и Пол Джордж, и Кармело Энтони с Джимми Батлером, а сейчас Поповичу приходится рассчитывать только на Кембу Уокера с Донованом Митчеллом и бороться с непрекращающейся эпидемией травм — уже непосредственно в Китае повреждения получили защитник Маркус Смарт и форвард Джейсон Тэйтум.

Поэтому верить в чудесное преображение американцев с каждым днём становится всё сложнее и сложнее, и вопрос, свергнет ли кто-нибудь звёздно-полосатых с трона здесь и сейчас, перед началом второго группового раунда Кубка мира актуален как никогда.