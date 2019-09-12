Сенсационный вылет фаворитов: как Аргентина и Франция выбили Сербию и США с Кубка мира по баскетболу

На проходящем в Китае Кубке мира по баскетболу определились все полуфиналисты. В их число не попали сборные Сербии и США, которые эксперты называли одними из главных претендентов на золотые медали. Подопечных Саши Джорджевича остановила команда Аргентины во главе с защитником Факундо Кампаццо, а не проигрывавших на международной арене с 2006 года американцев одолели французы, ведомые лучшим игроком НБА оборонительного плана Руди Гобером. О главных событиях первого раунда плей-офф — в материале RT.

Сербы переоценили себя

В отличие от многих других грандов мирового баскетбола, чей состав на Кубок мира — 2019 не впечатлял, сборная Сербии подошла к первенству планеты во всеоружии. И если бы не травма, полученная Милошем Теодосичем за пару недель до начала турнира, балканцы привезли бы в Китай предельно близкую к оптимальной обойму игроков — со звёздным по европейским меркам защитником Богданом Богдановичем, сделавшим серьёзный шаг вперёд в собственном развитии за два сезона в «Сакраменто Кингз»; с уникальным по своим характеристикам центровым Николой Йокичем, поднявшим «Денвер Наггетс» из подвала турнирной таблицы Западной конференции НБА до реальной борьбы с «Голден Стэйт Уорриорз» за первый номер посева в плей-офф.

Наконец, в числе игроков были опытные кубковые бойцы, повидавших на своём веку не одно крупное международное соревнование, а также приехал выдающийся в прошлом баскетболист Саша Джорджевич — в качестве тренера. Быть может, он не самый сильный тактик, но великолепный мотиватор, за предыдущие четыре года выводивший своих подопечных в финал испанского чемпионата мира, Евробаскета-2017 и Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Ещё перед началом Кубка мира балканцы не видели себя на ином месте, кроме итогового первого, и устами Джорджевича пообещали все ужасы баскетбольной жизни американцам, которые заставили Сербию довольствоваться серебряными наградами ЧМ-2014 и Игр-2016. И в контрольных матчах, и непосредственно на старте первенства планеты сильнейшая (по крайней мере так казалось журналистам, экспертам и букмекерам) европейская команда выглядела практически неуязвимой, разбираясь со всеми соперниками подряд.

Середняков и аутсайдеров сербы громили с шокирующей разницей в 40 и более очков, а заодно очень спокойно и уверенно обыграли крепкую команду Италии. На фоне сборной США, которая мучилась на чужой половине площадки в доброй половине своих матчей, Йокич и компания выглядели крайне убедительно. Разница в котировках между двумя фаворитами в определённый момент сократилась до предела статистической погрешности.

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Но тревожный звоночек для сербских амбиций прозвучал ещё в концовке второго группового раунда, когда команда Джорджевича уступила Испании — не сказать, чтобы сенсационно, учитывая все заслуги и достижения «красной фурии» в новом веке, но всё же довольно неожиданно. И, на свою беду, из этой локальной неудачи один из главных претендентов на золото первенства планеты не сделал совершенно никаких выводов. Зато продемонстрировал все свои слабости Аргентине, недооцениваемой после завершения карьеры легендарным Ману Жинобили, но при этом очень умной, работоспособной и характерной сборной, пробившейся в четвертьфинал с «баранкой» в графе поражений.

В результате команда, которая лишь в концовке сумела дожать испытывавших огромные кадровые проблемы россиян, устроила Сербии 40-минутный мастер-класс по использованию собственных козырей, которых у латиноамериканцев всё же было поменьше, чем у представителей Старого Света.

На протяжении всего поединка, открывавшего соревновательную программу плей-офф Кубка мира, 39-летний центровой Луис Скола (он играл в финале первенства планеты ещё в 2002-м, когда Йокич с Богдановичем ходили в начальную школу) деклассировал именитую переднюю линию балканцев, Факундо Кампаццо гениально дирижировал аргентинским нападением, оформив дабл-дабл из 18 очков и 12 результативных передач, а каждый ролевой баскетболист Серхио Эрнандеса сыграл на пределе своих возможностей.

Не зря Лука Вильдоза, Габриэль Дек и Патрисио Гарино находятся на хорошем счету в испанских клубах Евролиги: и в «Реале», и в «Басконии», исторически очень эффективно работающей на южноамериканском рынке, знают цену классным исполнителям ротации, а сам факт получения конкурентных минут в таких коллективах является своеобразным знаком качества.

Сербы же с энергией, куражом и запредельной самоотдачей аргентинцев ничего поделать не смогли. Джорджевич не заставил своих подопечных выкладываться в обороне по максимуму (о чём свидетельствуют, например, 60% попаданий Аргентины с ближней и средней дистанции), его снайперы смазали 20 трёхочковых бросков из 28, и претендент на победу в Кубке мира не смог даже перевести поединок, в котором считался явным фаворитом, в концовку.

В заключительные пять минут основного времени преимущество латиноамериканцев ни разу не опускалось ниже отметки в шесть очков, а пару раз и вовсе переваливало за десятку. Зрелищный данк Дека в быстром отрыве за 48 секунд до финальной сирены оформил громкую сенсацию — и, как оказалось, не последнюю в четвертьфинальном раунде турнира.

Франция остановила США

На китайском Кубке мира сборная США ещё во втором групповом раунде оказалась в непривычной для себя ситуации, когда индивидуально сильнейший игрок на площадке не числился в её составе, и тем не менее не испытала никаких проблем с провалившимися в Поднебесной греками, не пробившимися в плей-офф при живом и здоровом Янисе Адетокунбо (на секундочку, действующем MVP сезона в НБА).

А вот испытание Руди Гобером американцы не прошли: лучший игрок оборонительного плана двух предыдущих регулярных чемпионатов ассоциации заставил окончательно забуксовать нападение звёздно-полосатой дружины, мягко говоря, не блиставшее в течение всего турнира.

Удивительно и в той же мере крайне характерно, что главной жертвой выстроенных вокруг Гобера оборонительных схем наставника сборной Франции Венсана Колле стал партнёр центрового по «Юте Джаз» Донован Митчелл. Американский защитник не мог не знать, насколько здорово Руди цементирует трёхсекундную зону, но в концовке у Грега Поповича всё равно не нашлось иных вариантов набора очков, кроме проходов 23-летнего бомбардира под кольцо.

И именно блок-шот, полученный Митчеллом на последней минуте четвёртой четверти при «-4» для команды США, стал самым значимым моментом четвертьфинальных поединков — а, быть может, и всего текущего первенства планеты. Ведь он де-факто оборвал 58-матчевую победную серию американцев в официальных встречах с игроками НБА в составе и привёл к первому поражению родоначальников баскетбола с 2006 года, когда они были биты греками в полуфинале японского чемпионата мира.

Впрочем, не Гобером единым: французы в целом сыграли очень мощно, допустив лишь небольшой провал на стыке третьей и четвёртой четвертей. Именно в этот момент Колле решил поберечь силы лидеров на заключительный отрезок матча, и американцы во главе с набравшим 29 очков Митчеллом неслабо потрепали европейских резервистов.

В остальное время свой высокий класс подтвердил экс-защитник ЦСКА Нандо де Коло, свингмэн «Орландо Мэджик» Эван Фурнье отправил в цель четыре «трёхи» из общекомандных восьми, а выбранный «Нью-Йорк Никс» два года назад под высоким восьмым номером драфта НБА защитник Франк Нтиликина попал несколько раз с жёстким сопротивлением, заставив скамейку сборной США с недоумением качать головами.

Но их статистические показатели, как и влияние на итоговый результат, не впечатлили так же сильно, как цифры Гобера: 21 балл в графе результативности, 16 подборов, семь из которых произошли в нападении, три блок-шота и невероятный показатель полезности «+26» ввели его в узкий круг соискателей звания самого ценного баскетболиста первенства планеты.

Францию, низвергнувшую с трона действующих чемпионов мира, теперь видят основным претендентом на золото. Однако в полуфинале ей предстоит встретиться с Аргентиной, получившей очень важный на решающих стадиях любого турнира дополнительный день отдыха.

Что до американцев, то для них турнир ещё не завершён: им предстоит принять участие в матчах за пятое — восьмое места, где дружина Поповича всё-таки сойдётся лицом к лицу с такими же неудачниками из Сербии. В США, кстати, не считают вылет сборной в четвертьфинале Кубка мира трагедией, не обвиняя в громком фиаско ни тренерский штаб команды, ни отдельных игроков, но надеются, что, как и после провального ЧМ-2006, звёзды первой величины вновь обнаружат в себе интерес к национальной команде и приедут восстанавливать её репутацию на Олимпиаде в Токио.

Испания и Австралия взяли своё

Два других четвертьфинальных матча Кубка мира большого резонанса не вызвали — и это неудивительно, ведь затмить поражение американцев и сербов могло лишь нечто совсем уж невероятное. Но ни Испания, ни Австралия не стремились оказаться на передовицах спортивных изданий здесь и сейчас и, будучи явно более сильными командами в своих парах первого раунда плей-офф, спокойно пробились в следующий раунд.

«Красная фурия» отправила в утешительный турнир за пятое место и так прыгнувших выше головы поляков, позволив тем полидировать в счёте лишь несколько десятков секунд в первой четверти, а баскетболисты с Зелёного континента поставили жирную точку в чешской сказке. Остановившийся в одном подборе от первого в истории чемпионатов мира по баскетболу трипл-дабла плеймейкер Томаш Саторански, конечно, пытался сопротивляться неизбежному, но шесть «бомб» находящегося в великолепной форме Пэтти Миллза (в послужном списке австралийского защитника есть титул чемпиона НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс») пресекли любые попытки подопечных Ронена Гинзбурга сотворить ещё одну грандиозную сенсацию.

И если испанских баскетболистов участием в полуфинале чемпионата мира не удивить — форвард Руди Фернандес и центровой Марк Газоль были в составе сборной, выигравшей ЧМ-2006, — то для австралийцев попадание в четвёрку сильнейших сборных планеты стало историческим достижением. Но, разумеется, неслучайным: нынешнее поколение местных баскетболистов, с полным на то основанием называющееся сильнейшим за все времена, шло к этому успеху достаточно давно. И, в частности, боролось за медали последней Олимпиады, минимально уступив в поединке за бронзу как раз «красной фурии», с которой Австралия проведёт свой следующий матч на китайском турнире.

Первенство планеты в Поднебесной выходит на финишную прямую. В пятницу, 13 сентября, в Пекине состоятся полуфинальные поединки, а уже в воскресенье станет известен новый чемпион мира. И тем интереснее будет развязка турнира, что все оставшиеся в игре команды имеют сопоставимые шансы на титул. Явного фаворита в медальной четвёрке нет — французы, которые выглядят чуть предпочтительнее остальных по версии букмекеров, уже проигрывали на первенстве планеты Австралии, из-за чего и попали на американцев в первом же раунде плей-офф, а списывать со счетов Аргентину после её зрелищной победы над сербами нельзя ни в коем случае.

Как и Испанию: пиренейцы давно зарекомендовали себя как команда, набирающая максимальные обороты к поздним раундам матчей на вылет, и, скорее всего, ещё не показали всё, на что они способны. С подобным уровнем интриги на планетарных турнирах под эгидой ФИБА любители баскетбола не сталкивались уже очень давно, и она наверняка скрасит впечатление болельщиков от экспериментального турнира, на ранних стадиях которого было много откровенно грустного и лишнего.