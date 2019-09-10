Аргентина нанесла поражение Сербии и вышла в полуфинал КМ по баскетболу
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Встреча завершилась со счётом 97:87 в пользу южноамериканской команды.
Самым результативным игроком сборной Аргентины стал Луис Скола, набравший 20 очков. Ещё 18 очков в активе Факундо Кампаццо.
В составе сборной Сербии 21 очко набрал Богдан Богданович. 18 очков команде принёс Неманья Белица.
В полуфинале соперником аргентинцев станет победитель противостояния США и Франции.
Ранее сообщалось, что Владимир Гомельский оценил выступление сборной России на КМ по баскетболу на три с минусом.