Аргентина нанесла поражение Сербии и вышла в полуфинал КМ по баскетболу

Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Сербии в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу 2019 года в Китае.

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Встреча завершилась со счётом 97:87 в пользу южноамериканской команды. Самым результативным игроком сборной Аргентины стал Луис Скола, набравший 20 очков. Ещё 18 очков в активе Факундо Кампаццо. В составе сборной Сербии 21 очко набрал Богдан Богданович. 18 очков команде принёс Неманья Белица. В полуфинале соперником аргентинцев станет победитель противостояния США и Франции. Ранее сообщалось, что Владимир Гомельский оценил выступление сборной России на КМ по баскетболу на три с минусом.