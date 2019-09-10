Гомельский оценил выступление сборной России на КМ по баскетболу на три с минусом

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Бывший баскетболист, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал оценку выступлению национальной команды на Кубке мира по баскетболу 2019 года.
Гомельский оценил выступление сборной России на КМ по баскетболу на три с минусом
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«Команда не совсем готовой оказалась к борьбе с умными соперниками. Но будет ли справедливой критика при таком составе? Мы обыграли только те команды — Нигерию, Корею и Венесуэлу, — которые играли в примитивный баскетбол», — приводит слова Гомельского «Советский спорт».

Он отметил, что Аргентина оказалась «поумнее», хотя и не была на голову сильнее россиян.

«Мы и борьбу им навязали, и вполне могли зацепить победу. А уж полякам проиграли — это просто обидно. Мы и в этом составе сильнее их, я был практически уверен, что мы выиграем. Считаю, что наша сборная сыграла на три с минусом», — добавил эксперт.

Сборная России по баскетболу завершила выступления на чемпионате мира на стадии второго группового раунда, получив право побороться в олимпийском квалификационном турнире.

Ранее сообщалось, что определились четвертьфинальные пары КМ по баскетболу.

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