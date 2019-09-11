Сборная США проиграла Франции и сложила полномочия чемпиона мира по баскетболу
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Встреча завершилась со счётом 89:79.
В составе сборной Франции 22 очка набрал Эван Фурнье. Дабл-дабл из 21 очка и 16 подборов оформил Руди Гобер. Ещё 18 очков в активе экс-игрока ЦСКА Нандо де Коло.
За сборную США 29 очков набрал Донован Митчелл.
Таким образом, американцы сложили полномочия чемпионов мира.
В полуфинале соперником Франции станет команда Аргентины, сенсационно обыгравшая одного из фаворитов турнира — Сербию. Матч состоится 13 сентября.
В последний раз американские баскетболисты проигрывали в матче чемпионата мира в полуфинале 2006 года, уступив сборной Греции со счётом 95:101.
Ранее сообщалось, что Испания обыграла Польшу и вышла в полуфинал ЧМ-2019 по баскетболу.