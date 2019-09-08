Прощальный матч турнира: сборная России обыграла Венесуэлу на Кубке мира по баскетболу

В заключительном матче второго группового раунда Кубка мира по баскетболу, который проходит в Китае, сборная России обыграла команду Венесуэлы со счётом 69:60. Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал форвард Андрей Воронцевич, набравший 17 очков. Благодаря этому успеху подопечные Сергея Базаревича займут в итоговой турнирной таблице место не ниже 12-го.

В своём заключительном матче на групповом турнире Кубка мира по баскетболу сборная России встречалась с национальной командой Венесуэлы. Оба соперника не имели ощутимой турнирной мотивации. В связи с этим тренеры не собирались перегружать своих подопечных, которым спустя несколько недель предстоит начать выступления в регулярном сезоне.

На этом фоне в подобных встречах болельщикам чаще всего приходится скучать, за редким исключением, когда два коллектива, делающие акцент на атаку, устраивают сумасшедшие перестрелки без оглядки на собственное кольцо. Но ни отечественная дружина, ни команда Венесуэлы к числу таковых не относятся: эффективность нападения была их слабой стороной в Поднебесной, где россияне и латиноамериканцы не набирали в среднем и 75 очков за игру.

Обеим командам оставалось сражаться лишь за собственный престиж — и стараться получать удовольствие от своего заключительного матча на первенстве планеты, которое для ветеранов обеих сборных может оказаться последним в профессиональной карьере. В частности, это касается Виталия Фридзона, через месяц отмечающего свой 34-й день рождения. Вряд ли перспектива занять место повыше в интервале с девятого по 16-е так уж сильно будоражила умы спортсменов и их тренеров: такие вещи более важны для статистов, журналистов и рядовых любителей баскетбола.

Больше бороться было не за что — в дополнительную квалификацию Олимпиады-2020 оппоненты отобрались заранее, тогда как шансов попасть в Токио напрямую уже лишились. Ведь и Европа, и Америка будут представлены в плей-офф Кубка мира как минимум двумя другими сборными, а путёвок в японскую столицу в Китае разыгрывается суммарно всего четыре.

Поэтому чтобы начать играть в свой лучший баскетбол, россиянам понадобились 22 откровенно неудачные минуты и эмоциональный тайм-аут от Сергея Базаревича в дебюте третьей четверти. В ходе него обычно очень спокойный специалист дал выход накопившимся негативным эмоциям, и основания для этого у него были. Так, за первую половину матча отечественная дружина реализовала всего пять бросков с игры и набрала 27 очков. К счастью, отечественные атлеты отрабатывали в защите, а у Венесуэлы категорически не летело с дальней дистанции.

Благодаря этому на большой перерыв соперники ушли при равном счёте, хотя в стартовом отрезке Воронцевич и компания и имели радующие глаз «+11». Выйти вперёд Венесуэле удалось ненадолго и всего на шесть очков. Как раз в дебюте третьей десятиминутки. В составе латиноамериканцев в этот вечер блистали Майкл Каррера и Хорнан Замора. Первый оформил дабл-дабл из 19 очков и десяти подборов, а второй записал на свой счёт три из четырёх точных трёхочковых коллектива.

После трёх сравнительно лёгких попаданий достоинством в два балла от противника тренерский штаб россиян всё-таки сумел навести порядок среди отечественных баскетболистов и отыскать сочетания, которые будут одинаково полезны и на своей, и на чужой половине площадки. Они оказались несколько неожиданными: большую часть второй половины отчётного поединка позицию разыгрывающего закрывал Григорий Мотовилов, тогда как переднюю линию неплохо усилил Евгений Валиев, за 11 с небольшим минут игрового времени наработавший на второй лучший в команде показатель полезности «+11».

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Коренной же перелом в игру внесли две «бомбы» из-за дуги Андрея Воронцевича, частично реабилитировавшегося за собственные неудачи на периметре в предыдущих встречах, и активность Никиты Курбанова. В ряде эпизодов форвард ЦСКА смело брал инициативу на себя и добивался результата при помощи обыгрышей «один в один» и умения выжать из сложной ситуации два штрафных броска. На троих армейцы и Мотовилов заработали 41 балл (почти 60% от общекомандных 69) и отправили в цель 12 из 20 российских атак с игры — причём десять из них пришлись как раз на вторую половину.

Отдав россиянам инициативу под занавес третьей четверти, венесуэльцы напрочь увязли в оборонительных построениях Базаревича, и даже огромное преимущество в борьбе за подбор (18:9) не помогло им избежать поражения. Ни разу за весь заключительный отрезок встречи сборная России не подпустила оппонента ближе чем на два владения, а финальные 60 секунд основного времени начинала с комфортным гандикапом в девять очков.

Сирена зафиксировала успех российских баскетболистов со счётом 69:60. Возможно, он был не слишком важным с турнирной точки зрения, но ободряющим после фиаско, которым закончился поединок с поляками два дня назад, когда были утрачены все надежды на выход в четвертьфинал. Тем не менее впечатления от турнира всё равно остались противоречивые. Подопечные Базаревича уверенно выполнили задачу-минимум в виде выхода во второй групповой раунд, однако подарили путёвку в плей-офф сопернику не топ-уровня.