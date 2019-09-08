Сборная России по баскетболу обыграла Венесуэлу на ЧМ

Сборная России одержала победу над Венесуэлой в матче второго группового этапа на чемпионате мира по баскетболу 2019 года в Китае.

Встреча завершилась со счётом 69:60 в пользу подопечных Сергея Базаревича.

Самым результативным игроком матча стал Майкл Каррера, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов. У россиян 17 баллов, девять подборов и пять передач в свой актив записал Андрей Воронцевич.

Обе команды уже потеряли шансы на выход в четвертьфинал. Первые два места в группе I и выход в плей-офф турнира себе гарантировали Аргентина и Польша.

Ранее сборная США победила Грецию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2019 по баскетболу.