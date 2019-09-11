Сборная США по баскетболу потерпела первое поражение за 13 лет
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Предыдущее поражение американцы потерпели от сборной Греции в полуфинале мирового первенства 2006 года со счётом 95:101.
С тех пор сборная США оставалась непобедимой на чемпионате Америки 2007 и 2017 года, Олимпийских играх 2008, 2012 и 2016 годов и чемпионатах мира 2010 и 2014 годов. Победная серия составила 58 официальных матчей.
Ранее сообщалось, что сборная США проиграла Франции и сложила полномочия чемпиона мира по баскетболу.