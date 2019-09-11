Сборная США по баскетболу потерпела первое поражение за 13 лет

Сборная США по баскетболу не сумела продлить свою победную серию в официальных матчах, проиграв Франции в четвертьфинале Кубка мира 2019 года.

Предыдущее поражение американцы потерпели от сборной Греции в полуфинале мирового первенства 2006 года со счётом 95:101.

С тех пор сборная США оставалась непобедимой на чемпионате Америки 2007 и 2017 года, Олимпийских играх 2008, 2012 и 2016 годов и чемпионатах мира 2010 и 2014 годов. Победная серия составила 58 официальных матчей.

Ранее сообщалось, что сборная США проиграла Франции и сложила полномочия чемпиона мира по баскетболу.