Два овертайма и новый подвиг 39-летнего Сколы: как сборные Испании и Аргентины вышли в финал КМ по баскетболу

На Кубке мира по баскетболу 2019 года в Китае определились оба участника финального матча. Титул сильнейшей сборной планеты 15 сентября разыграют Испания, сломившая сопротивление австралийцев в игре с двумя овертаймами, и Аргентина, сотворившая очередное баскетбольное чудо в виде уверенной победы над французами. Героями обоих полуфинальных сражений стали возрастные «большие» — 34-летний испанец Марк Газоль и 39-летний аргентинец Луис Скола, очная дуэль которых обещает стать главным украшением поединка за золото.

Беспрецедентный шанс австралийцев

Сборная Австралии по баскетболу ни разу в своей истории не взбиралась на пьедестал действительно представительного международного турнира — если, конечно, не считать таковыми чемпионаты Океании и Азии, на которых игроки с Зелёного континента завоевали в общей сложности 20 комплектов золотых наград.

Ближе всего к попаданию в медальную тройку команда была на Олимпийских играх, где четырежды уступала в поединках за бронзу. Последний раз это случилось три года назад в Рио-де-Жанейро, когда яркая, сбалансированная, сыгранная и мастеровитая, с тремя чемпионами НБА в составе дружина Андрея Леманиса потерпела болезненное поражение от испанцев с разницей всего в один балл.

На чемпионатах мира австралийцы исторически выступали хуже и на текущем турнире в Китае впервые дошли до полуфинала. Там им вновь предстояло встретиться с «красной фурией» — крайне неудобным соперником, традиционно прибавляющим по ходу любого соревнования и выходящим на пик формы именно к решающим поединкам плей-офф. Сумей Эндрю Богут со товарищи взять реванш — и они гарантированно стали бы национальными героями независимо от исхода финала. Но в самый важный момент первенства планеты Австралия дрогнула, в невероятно драматичном поединке с двумя дополнительными пятиминутками сложив оружие перед европейской сборной.

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По ходу первого в очереди полуфинального противостояния казалось, что его судьба целиком и полностью находится в руках австралийской команды, для многих лидеров которой нынешний планетарный форум может стать последним в профессиональной карьере. Подопечные Леманиса буквально доминировали на щитах (они совершили целых 20 подборов в нападении против девяти у Испании), отыскали на скамейке запасных икс-фактор в лице форварда Ника Кэя, оформившего дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов, и к середине третьей четверти добились двузначного преимущества в счёте. Казалось, что опытнейший Серджио Скариоло, приводивший «красную фурию» к медалям всех турниров, кроме ЧМ-2010, не знал, что он может изменить и как должен поступить, чтобы спасти подопечных от фиаско.

Но в конце концов именитый итальянский специалист принял серию решений, перевернувших встречу с ног на голову, и, что самое важное, заставил сборную Испании по максимуму включиться в обороне. Проигрывать подбор его команда не перестала, но защищалась просто шедеврально. Европейцы оказывали сумасшедшее давление на мозговой центр австралийской команды в лице трио Пэтти Миллз — Джо Инглз — Мэттью Деллаведова (не последние люди в НБА совершили суммарные 11 потерь на троих и часто просто не понимали, как им пробиваться к испанскому кольцу), измотав его до предела ещё в основное время.

Только у Кэя, которого «красная фурия», вероятно, недооценила, более или менее получалось забивать вторым темпом: 20 подборов в атаке принесли Австралии всего 16 баллов. За вторую половину одна из самых результативных команд Кубка мира в Поднебесной набрала всего 34 очка, полностью увязнув в оборонительных построениях соперника.

А самое главное, что после большого перерыва у испанцев заиграл лидер, действующий чемпион НБА в составе «Торонто Рэпторс» Марк Газоль. Ничем толком не запомнившийся в первой половине (лишь четыре из своих итоговых 33 очков он набрал до большого перерыва), в третьей четверти 34-летний центровой, в послужном списке которого уже есть победа на первенстве планеты, принялся планомерно разбирать оппонентов на запчасти в каждом уголке площадки.

Газоль успевал блокировать броски, попадать из-за дуги не хуже записного снайпера, зарабатывать на себе один штрафной за другим и был попросту неудержим в чужой «краске», как бы Богут, считающийся высококлассным «большим» оборонительного плана, ни пытался ему помешать. Без великолепного представления Газоля-младшего камбэк испанцев ни за что бы не состоялся. За звездой потянулись партнёры, и даже такой заслуженный баскетболист, как Руди Фернандес, рубился за каждый мяч так, словно от исхода отчётного матча зависит его жизнь.

Преобразившимся пиренейским баскетболистам сборная Австралии проиграла в первую очередь психологически. У команды Леманиса откровенно задрожали руки (30 промахов из-за трёхочковой дуги при 40 попытках свидетельствуют об этом лучше всего), и она не сумела завершить игру в свою пользу ни в основное время, когда Миллз смазал потенциально победный штрафной за несколько секунд до окончания четвёртой четверти, ни в первой дополнительной пятиминутке, когда Деллаведове не удалось исполнить сколько-нибудь вразумительный бросок с сиреной.

А во втором овертайме до бесконечности уверенный в собственных силах Серхио Юй похоронил титульные амбиции австралийцев двумя последовательными «бомбами» и оформил выход Испании в финал Кубка мира — второй в её истории и первый с 2006 года, когда «красная фурия» с совсем ещё молодыми Газолем и Фернандесом в обойме взяла чемпионский титул.

Новый шок от Аргентины

Биться за золото испанцам предстоит не с Францией, возведённой букмекерами в статус фаворита первенства планеты после синхронного вылета сербов с американцами в четвертьфинале, а с удивительной Аргентиной, поставившей сенсации в матчах на вылет на нескончаемый поток.

Команда Венсана Колле, как и балканцы несколькими днями ранее, уступила южноамериканской сборной по всем статьям и параметрам: проиграв каждую из четырёх четвертей противостояния и отдав сопернику буквально каждую из значимых статистических категорий, начиная с реализации штрафных бросков (52% против 85%) и заканчивая количеством результативных передач (11 против 15).

Героем второго полуфинала Кубка мира стал 39-летний Луис Скола. Спокойно доигрывающий клубную карьеру в Поднебесной бигмэн на пороге пятого десятка выступает за национальную команду на уровне, позволявшем ему держать в страхе всю Европу в середине 2000-х и в достаточно зрелом возрасте закрепиться в НБА. Бывший баскетболист «Хьюстон Рокетс» и «Торонто Рэпторс» помог аргентинцам сделать то, на чём погорела сборная США на четвертьфинальной стадии первенства планеты, — выключить из игры монструозного французского центрового Руди Гобера, снизив влияние его оборонительных навыков на результат до уровня статистической погрешности.

Тренер латиноамериканцев Серхио Эрнандес не боялся экспериментировать с сочетаниями игроков (в матче за гарантированную медаль КМ его ротация была более широкой, чем во встрече первого группового раунда с Россией), нейтрализовал звёздную пару форвардов сборной Франции Эван Фурнье — Николя Батюм, отправившую в цель только семь бросков с игры из 23. Но всего этого могло бы не хватить, если бы не бенефис Сколы на чужой половине площадки. Луис записал себе в актив 28 баллов — более трети от общего количества очков своей сборной, — и окончательно убил интригу в середине четвёртой четверти, дважды подряд попав с периметра. Один из его трёхочковых, которые довели гандикап Аргентины до неотыгрываемых «+15», прилетел как раз через руки Гобера, не успевшего вовремя выйти за своим визави в поле.

Латиноамериканцы, безусловно, будут считаться явными аутсайдерами финала, но в воскресенье Испании наверняка придётся помучиться с аргентинской командой — настоящим сгустком энергии вокруг Сколы, управляемым талантливейшими дирижёрами из разных клубов испанского чемпионата во главе с Факундо Кампаццо.

В полуфинале защитник «Реала» остался в тени форварда-суперветерана (хотя и забил очень важный с психологической точки зрения мяч с сиреной об окончании второй четверти), но вместе с экс-баскетболистом «Зенита» Николасом Лапровиттолой порадовал нейтральных любителей баскетбола массой нестандартных решений и эффектных передач.

Не испытывая ровным счётом никакого давления извне, уже давно прыгнувшая выше головы Аргентина продолжает творить, и эта лёгкость в атаке, граничащая с гениальностью, определённо должна создать «красной фурии» очень большие проблемы.