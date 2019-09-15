Сборная Испании обыграла Аргентину и стала чемпионом мира по баскетболу

Сборная Испании взяла верх над командой Аргентины в финальном матче чемпионата мира по баскетболу 2019 года в Китае.

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Встреча завершилась со счётом 95:75. Самым результативным игроком матча стал аргентинский лёгкий форвард Габриэль Дек, набравший 24 очка. У испанцев 20 баллов в свой актив записал разыгрывающий Рики Рубио. Таким образом, Испания стала двукратным победителем чемпионата мира по баскетболу. До этого она побеждала на мировом первенстве в 2006 году. Ранее Франция победила Австралию и стала бронзовым призёром ЧМ по баскетболу.