Сборная Испании обыграла Аргентину и стала чемпионом мира по баскетболу

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Сборная Испании взяла верх над командой Аргентины в финальном матче чемпионата мира по баскетболу 2019 года в Китае.
Сборная Испании обыграла Аргентину и стала чемпионом мира по баскетболу
  • © fiba.basketball

Встреча завершилась со счётом 95:75.

Самым результативным игроком матча стал аргентинский лёгкий форвард Габриэль Дек, набравший 24 очка. У испанцев 20 баллов в свой актив записал разыгрывающий Рики Рубио.

Таким образом, Испания стала двукратным победителем чемпионата мира по баскетболу. До этого она побеждала на мировом первенстве в 2006 году.

Ранее Франция победила Австралию и стала бронзовым призёром ЧМ по баскетболу.

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