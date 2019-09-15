Франция победила Австралию и стала бронзовым призёром КМ по баскетболу

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Сборная Франции одержала победу над национальной командой Австралии в матче за третье место на Кубке мира по баскетболу 2019 года в Китае.
Франция победила Австралию и стала бронзовым призёром КМ по баскетболу
  • © fiba.basketball

Встреча завершилась со счётом 67:59 в пользу французов.

Наибольшую результативность в составе сборной Франции продемонстрировал экс-игрок московского ЦСКА Нандо де Коло, набравший 19 очков. Ещё 18 очков команде принёс Эван Фурнье.

В составе сборной Австралии 17 очков набрал Джо Инглс. 15 очков в активе Патти Миллса.

Таким образом, сборная Франции второй раз подряд стала бронзовым призёром мирового первенства.

Ранее сообщалось, что сборная США показала наихудший результат на КМ по баскетболу в своей истории.

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