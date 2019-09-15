Франция победила Австралию и стала бронзовым призёром КМ по баскетболу
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Встреча завершилась со счётом 67:59 в пользу французов.
Наибольшую результативность в составе сборной Франции продемонстрировал экс-игрок московского ЦСКА Нандо де Коло, набравший 19 очков. Ещё 18 очков команде принёс Эван Фурнье.
В составе сборной Австралии 17 очков набрал Джо Инглс. 15 очков в активе Патти Миллса.
Таким образом, сборная Франции второй раз подряд стала бронзовым призёром мирового первенства.
Ранее сообщалось, что сборная США показала наихудший результат на КМ по баскетболу в своей истории.