Комиссар НБА хочет встретиться с Яо Мином, чтобы обсудить взаимоотношения лиги и Китая

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Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер планирует провести встречу с легендой лиги и главой Ассоциации баскетбола Китая Яо Мином, чтобы обсудить происходящее во взаимоотношениях лиги и КНР.
Комиссар НБА хочет встретиться с Яо Мином, чтобы обсудить взаимоотношения лиги и Китая
  • Reuters

«Надеюсь, что вместе с Яо мы сможем найти компромисс, но сейчас он слишком горячится, и я могу понять его. Мы не будем извиняться за то, что Дэрил Мори проявил свободу выражения мысли, но мы сожалеем, что так много людей оказались расстроены, включая миллионы фанатов нашей лиги», — приводит слова Сильвера ESPN.

Ассоциация баскетбола Китая отменила выставочный матч фарм-команд «Хьюстон Рокетс» и «Даллас Маверикс» — «Рио-Гранде» и «Техаса» — из-за твита генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори, поддержавшего протесты в Гонконге. Вскоре после этого китайское телевидение отменило показы матчей НБА.

Ранее сообщалось, что «Торонто» победил «Хьюстон» в предсезонном матче НБА в Японии.

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