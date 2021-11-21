Чесноков: у Медведева не было шансов в матче со Зверевым

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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение Даниила Медведева в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) от немца Александра Зверева (4:6, 4:6).
Чесноков: у Медведева не было шансов в матче со Зверевым
  • AP

«Я смотрел вчера Зверева с Джоковичем, сегодня было продолжение вчерашнего полуфинала. Зверев обыгрывал Новака на задней линии, а ведь раньше его мог переиграть только Надаль. Но сейчас Зверев настолько вошёл в форму (а это просто колоссальная форма), что и сегодня ничего не дал сделать Дане. Единственная интрига была при счёте 3:2 на подаче Зверева, когда один раз счёт по 30 был и один раз — ровно. Даня молодец, что не сдавался, другой бы плюнул и сказал, что играть невозможно. Медведев боролся до конца, но шансов не было вообще. Зверев ничего ему не дал, а у Саши было всё. У Дани против Зверева не было шанса. Я думал, где-то Зверев ошибётся невынужденно или ещё что-то, но после такой ошибки было три гениальных розыгрыша», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Ранее Тарпищев высказался о поражении Медведева в финале Итогового турнира АТР.

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