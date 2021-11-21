Тарпищев — о поражении Медведева в финале Итогового турнира АТР: Даня устал и перешёл пик формы

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о поражении Даниила Медведева в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Тарпищев — о поражении Медведева в финале Итогового турнира АТР: Даня устал и перешёл пик формы
  • Reuters

«Не хватило потенциала. Зверев здорово подавал, а Даня устал и перешёл пик формы. В целом, конечно, решила всё подача. В розыгрышах-то Даня чуть лучше. Но за счёт подачи Зверев выиграл. Даня в среду прилетит в Мадрид. Приедем, посмотрим на его состояние. Сейчас пока непонятно, в каком он состоянии будет. Сезон отличный, по восходящей шёл, долго держится вторым в мире. Надо замахиваться на большее», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

В финале Итогового турнира АТР Медведев уступил Александру Звереву из Германии со счётом 4:6, 4:6.

Ранее Медведев назвал причины поражения от Зверева в финале Итогового турнира АТР.

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