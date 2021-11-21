Медведев назвал причины поражения от Зверева в финале Итогового турнира АТР

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Россиянин Даниил Медведев подвёл итоги финального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в котором он проиграл немцу Александру Звереву (4:6, 4:6).
Медведев назвал причины поражения от Зверева в финале Итогового турнира АТР
  • Reuters

«В полуфинале я подавал лучше и чувствовал себя замечательно. Сложно сказать, что произошло сегодня. Я не был на 100% ментально готов. Возможно, что-то и с состоянием. Понятно, что на таких быстрых кортах это очень важно. Саша — это классный игрок, дважды меня брейканул. Если кто-то подаёт, как Зверев, то он, скорее всего, выигрывает. Сегодня подача была ключом, он это делал лучше. Подача играет важную роль на любом корте. Ты должен понимать, что в следующий удар после подачи ты должен вести игру. Я же оказывался в защитной позиции. Почему не получилась подача? Возможно, это психология, возможно, плечо. Я чувствовал, что искры сегодня нет в ней. У Саши же видно было, что его подача летит ещё сильнее после отскока, а у меня это не получалось. Возможно, из-за этого я потерял подачу дважды. Это был интересный опыт для меня. В этот раз он победил, в следующий раз я попробую что-то изменить, чтобы выиграть», — сказал Медведев на пресс-конференции после матча.

Ранее сообщалось, что Медведев проиграл Звереву в финале Итогового турнира АТР.

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