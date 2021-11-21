Медведев проиграл Звереву в финале Итогового турнира АТР

В финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) россиянин Даниил Медведев проиграл представителю Германии Александру Звереву.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Зверева. Матч продолжался 1 час и 14 минут.

Медведев не сумел защитить титул чемпиона Итогового турнира, завоёванный в 2020 году. Зверев во второй раз одержал победу в этом соревновании после успеха в 2018-м.

Несмотря на поражение, Медведев сохранил вторую строчку рейтинга АТР, Зверев остался третьим. Лучшим теннисистом планеты остаётся серб Новак Джокович.

Ранее Джокович высказался о своём участии на Australian Open.