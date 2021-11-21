Джокович — об участии на Australian Open: посмотрим

Первая ракетка мира серб Новак Джокович не смог утвердительно ответить на вопрос об участии на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2022 года.

«Посмотрим. Не обсуждал пока эту тему с Tennis Australia, а просто ждал новостей. Теперь всё стало известно, так что мы подождём и посмотрим», — цитирует Джоковича журналист Рим Абулейл в своём Twitter.

Напомним, что Джокович проиграл в полуфинале Итогового турнира АТР немцу Александру Звереву. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 в пользу немецкого теннисиста.

Ранее сообщалось, что Медведев сыграет со Зверевым в финале Итогового турнира АТР.