Джокович — об участии на Australian Open: посмотрим

Короткая ссылка
Первая ракетка мира серб Новак Джокович не смог утвердительно ответить на вопрос об участии на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2022 года.
Джокович — об участии на Australian Open: посмотрим
  • © REUTERS/Guglielmo Mangiapane

«Посмотрим. Не обсуждал пока эту тему с Tennis Australia, а просто ждал новостей. Теперь всё стало известно, так что мы подождём и посмотрим», — цитирует Джоковича журналист Рим Абулейл в своём Twitter.

Напомним, что Джокович проиграл в полуфинале Итогового турнира АТР немцу Александру Звереву. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 в пользу немецкого теннисиста.

Ранее сообщалось, что Медведев сыграет со Зверевым в финале Итогового турнира АТР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить