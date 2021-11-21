Джокович — об участии на Australian Open: посмотрим
- © REUTERS/Guglielmo Mangiapane
«Посмотрим. Не обсуждал пока эту тему с Tennis Australia, а просто ждал новостей. Теперь всё стало известно, так что мы подождём и посмотрим», — цитирует Джоковича журналист Рим Абулейл в своём Twitter.
Напомним, что Джокович проиграл в полуфинале Итогового турнира АТР немцу Александру Звереву. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 в пользу немецкого теннисиста.
Ранее сообщалось, что Медведев сыграет со Зверевым в финале Итогового турнира АТР.