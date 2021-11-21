Медведев сыграет со Зверевым в финале Итогового турнира АТР
Зверев в полуфинале обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича и вышел в финал турнира. Он сыграет с Даниилом Медведевым, который ранее одолел норвежца Каспера Рууда.
Финал пройдёт 21 ноября в Турине на стадионе «Пала Альпитур. Центральный корт». Начало — в 20:00 мск.
Напомним, что теннисисты встречались друг с другом в первом круге Итогового турнира АТР, где победу праздновал россиянин.
Ранее Зверев обыграл Джоковича и вышел в финал Итогового турнира АТР.