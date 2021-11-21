Медведев сыграет со Зверевым в финале Итогового турнира АТР

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с немцем Александром Зверевым в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине.

Зверев в полуфинале обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича и вышел в финал турнира. Он сыграет с Даниилом Медведевым, который ранее одолел норвежца Каспера Рууда.

Финал пройдёт 21 ноября в Турине на стадионе «Пала Альпитур. Центральный корт». Начало — в 20:00 мск.

Напомним, что теннисисты встречались друг с другом в первом круге Итогового турнира АТР, где победу праздновал россиянин.

Ранее Зверев обыграл Джоковича и вышел в финал Итогового турнира АТР.