Кафельников: в финале Итогового турнира был не тот Медведев, которого мы привыкли видеть

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на победу немца Александра Зверева в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) над россиянином Даниилом Медведевым (6:4, 6:4).

«Мне трудно давать какой-то разумный комментарий. Факт в том, что в сегодняшнем матче был не тот Даниил Медведев, которого мы привыкли видеть. Безусловно, Зверев изначально не дал Дане играть в тот теннис, который он привык играть со своими оппонентами. Мне показалось, что сегодня Зверев был Медведевым, а Медведев — Зверевым», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Он также объяснил, почему Медведеву не удалось защитить свой титул, добытый в 2020 году.

«Они со Зверевым играли между собой огромное количество раз. Знают друг друга от а до я. Зверев понимал ценность именно данного матча, потому и мобилизовался на 150% своих возможностей и не дал Медведеву сыграть в тот теннис, который Даня навязывал своим предыдущим оппонентам. С другой стороны, по времени и по накалу немец провёл более тяжёлый матч, чем Медведев. Такие игры бывают, с этим ничего не сделаешь», — добавил Кафельников.

Ранее Тарпищев высказался о поражении Медведева в финале Итогового турнира АТР.