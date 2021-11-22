Медведев впервые в карьере завершил сезон на втором месте в рейтинге ATP

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Стал известен рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам минувшего сезона.
Медведев впервые в карьере завершил сезон на втором месте в рейтинге ATP
  • © REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Рейтинг опубликован на сайте ATP.

Россиянин Даниил Медведев, который в этом сезоне стал чемпионом US Open, впервые занял второе место в рейтинге по итогам сезона.

Среди других отечественных игроков Андрей Рублёв расположился на пятом месте, Аслан Карацев стал 18-м, а Карен Хачанов — 29-м.

Лидером на конец сезона остался серб Новак Джокович, а на третьей строчке оказался немец Александр Зверев.

Ранее экс-теннисист Андрей Чесноков заявил, что у Медведева не было шансов в матче со Зверевым в финале Итогового турнира ATP. 

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