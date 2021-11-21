Неудачная защита: Медведев уступил Звереву в финале Итогового турнира ATP

Даниил Медведев проиграл Александру Звереву в финале Итогового турнира ATP — 4:6, 4:6. На групповом этапе соревнований россиянин взял верх над немцем, но в титульном поединке не справился с подачей соперника и не заработал ни одного брейк-поинта. Таким образом, триумфатор US Open прервал серию из девяти побед подряд на этом турнире, начавшуюся в 2020 году.

Российский теннисист Даниил Медведев не смог защитить титул победителя Итогового турнира ATP. В финале последних личных соревнований года он уступил в двух сетах немецкому игроку Александру Звереву. Поединок второй и третьей ракеток мира продолжался всего 75 минут и завершился в двух сетах.

Участие Зверева в решающем матче было довольно неожиданным. Накануне он в полуфинале встречался с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, который был фаворитом. За плечами у серба — победная серия из восьми матчей, начавшаяся на «Мастерсе» в Париже, а всего в 2021 году он проиграл лишь шесть раз.

Но одним из тех, кому удавалось остановить Джоковича, был как раз Зверев. 24-летний уроженец Гамбурга обыгрывал 20-кратного победителя турниров Большого шлема на Олимпийских играх в Токио. После этого сербский теннисист взял реванш на US Open, но в Турине Зверев снова оказался сильнее лидера рейтинга ATP, доказав это по итогам трёхсетового поединка.

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Для Медведева путь в финал Итогового турнира ATP был гораздо проще. В своём матче с норвежцем Каспером Руудом он отдал всего лишь шесть геймов и ни разу не позволил сопернику подобраться к брейк-поинту. К тому же россиянин свой субботний матч провёл гораздо раньше и получил больше времени на восстановление, чем игравший допоздна Зверев.

В теории это повышало шансы Медведева на итоговый успех, которые и так были достаточно хороши, если судить по их истории личных встреч. 25-летний россиянин обыгрывал Зверева в пяти последних матчах, в том числе в Турине на групповом этапе, что позволило ему повести в очном противостоянии со счётом 6:5. Интересно, что к финалу Итогового турнира они оба выиграли по 58 матчей за сезон, и тот, кто записал бы себе в актив ещё одну победу, стал бы самым успешным теннисистом года по этому показателю.

Титульный матч соперники начали с быстро разыгранных геймов на своих подачах, после чего у Медведева внезапно начались проблемы. Две ошибки подряд и мягкий удар, спровоцировавший Зверева на контратаку, принесли немецкому теннисисту тройной брейк-поинт. Реализовать его помог трос, от которого мяч обидно приземлился на корте Медведева. Сразу же отыграться Зверев не позволил — в следующем гейме он подавал так мощно, что шансов никаких у россиянина не было. На тот момент 12 из последних 13 разыгранных очков оставались за третьей ракеткой мира.

Медведеву удавалось обыгрывать Зверева в длинных розыгрышах, но проблема для действующего чемпиона Итогового турнира заключалась в том, что таких моментов в первом сете было совсем немного. Если же россиянину приходилось принимать, то Звереву хватало пары мощных ударов, чтобы добавить в свою копилку очередное очко.

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Немецкий теннисист также выгодно отличался уверенностью и хладнокровием, с которыми порой мастерски повторял излюбленные приёмы Медведева вроде сильной второй подачи или ранних выходов к сетке. Зверев выиграл сет со счётом 6:4, ни разу не позволив сопернику самому заработать больше одного очка на приёме. Россиянин к тому же совершил всего один активный розыгрыш.

Медведев приучил болельщиков к тому, что во втором сете он может перестраиваться и начинать всё заново. Но в этот раз он сразу же проиграл гейм на своей подаче, причём не вынуждая Зверева приложить какие-либо усилия — хватило одной двойной и одной невынужденной ошибок на брейк-поинте. Постепенно Медведев всё же стал проявлять признаки агрессии и в одном из геймов выиграл три очка подряд своими активными действиями.

Только отыграть брейк это не помогало: Зверев был по-прежнему неприступен на подаче. Высшим достижением Медведева на приёме стал счёт 40:40 в шестом гейме, с которого немецкий теннисист сразу вырвался вперёд и повёл 4:2. Зверев не тратил силы на то, чтобы сделать второй брейк, так как прекрасно знал, что свои геймы он ещё обязательно выиграет. Он закончил матч эйсом на второй подаче и стал двукратным победителем Итогового турнира ATP, лишив Медведева возможности самому примерить это звание.

После проигранного финала Медведев предрёк Звереву победу на турнире Большого шлема — единственном соревновании, которое он пока не выигрывал.

«Саша — классный игрок. Конечно, он может выиграть Шлем. Но не только он. Кто знает, может, если бы он был в финале в США в этом году, он бы обыграл меня. Каждый турнир — новый сценарий... Саша по очкам оторвался от Стефаноса (Циципаса. — RT), он набрал отличный ход. Взял кучу очков. Не знаю, насколько он позади меня. С такими результатами он, естественно, претендует на то, чтобы быть первым в мире. Есть четыре Шлема, их надо выигрывать, если хочешь быть первым», — сказал россиянин «Чемпионату».

Для Зверева нынешний сезон завершился, а Медведев ещё вернётся на корт. С 25 ноября по 5 декабря он в составе сборной России выступит в финальной стадии Кубка Дэвиса. В команде с ним будут Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской, а из игроков топ-10 на турнире также выступят серб Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини.