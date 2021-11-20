В шаге от второго титула: Медведев обыграл Рууда и вышел в финал Итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев во второй раз подряд пробился в финал Итогового турнира ATP. Он уверенно обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:2, отомстив за поражение Андрея Рублёва на групповом этапе. Медведев не позволил Рууду заработать ни одного брейк-поинта. В решающем поединке его соперником станет победитель матча между сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым.

Даниил Медведев во второй раз подряд стал финалистом Итогового турнира ATP. Российский теннисист одолел в полуфинальном матче норвежца Каспера Рууда и оказался в одном шаге от того, чтобы защитить свой титул. В решающем матче, который пройдёт в Турине в воскресенье, 21 ноября, его соперником станет или серб Новак Джокович, или немец Александр Зверев.

После завершения группового этапа турнира у болельщиков могли возникнуть некоторые опасения по поводу того, в какой форме будет находиться 25-летний спортсмен. В отличие от Джоковича, который все свои матчи выигрывал в двух сетах, Медведеву пришлось вымучивать каждую победу. Он отыграл девять партий, пять из которых завершились на тай-брейке. Всего россиянин провёл на корте больше семи часов. Даже ничего не значащая для него игра с итальянцем Янником Синнером превратилась в напряжённый марафон, который не мог не отнять много сил.

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Но у Медведева хотя бы был день отдыха перед плей-офф, в то время как Рууд до последнего не мог знать, попадёт он в полуфинал на своём первом Итоговом турнире или нет. В пятницу он боролся с Андреем Рублёвым и одержал над ним волевую победу, не позволив двум россиянам впервые сыграть вместе в рамках заключительного турнира сезона.

История встреч Медведева и Рууда перед поединком в Турине насчитывала всего два матча. Впервые они встретились на ATP Cup в январе 2020 года, когда норвежец был ещё мало знаком любителям тенниса и его приходилось представлять как сына Кристиана Рууда, выступавшего на более-менее высоком уровне в 1990-х. В этом же сезоне Рууд-младший сделал себе имя и выиграл пять титулов, но взять реванш у Медведева так и не смог: их следующий поединок на травяном турнире на Майорке тоже остался за россиянином.

В полуфинале Итогового турнира Медведев быстро развеял предположения о своей возможной усталости после группового этапа. Хотя он и появился на корте с двумя тейпами — на ноге и предплечье, но двигался прекрасно и играл в своём привычном доминирующем стиле. Уже в третьем гейме россиянин отыгрался со счёта 40:15 на подаче Рууда и сделал брейк. В следующий раз у Медведева был уже двойной брейк-поинт, но норвежцу всё-таки удалось спастись.

На своей подаче Медведев чувствовал себя прекрасно. Хоть он и сделал в первом сете две двойные ошибки, кроме них он проиграл всего лишь три очка, когда вводил мяч в игру. У Рууда просто не было шансов отыграть ранний брейк, и первый сет закончился в пользу второй ракетки мира — 6:4.

Ключевым моментом следующей партии стал пятый гейм. Медведев перестал позволять Рууду что-либо показывать на своём любимом форхенде и достаточно быстро заработал два брейк-поинта. Но следом норвежец смог переиграть соперника на задней линии и затем дождался его ошибки. Рууд отчаянно пытался закончить гейм в свою пользу, но Медведев долго не сдавался. В конце концов после почти десяти минут российский теннисист добился брейка.

Откладывать выход в финал Медведев больше не собирался. Следующий гейм на приёме он провёл менее напряжённо, но так же успешно. На подаче же россиянин по-прежнему был хорош. Лишь под самый конец партии он позволил Рууду повести со счётом 30:0, но быстро выиграл четыре очка подряд и закончил матч, не продлившийся и полутора часов.

Медведев совершил 17 активно выигранных розыгрышей и допустил 14 ошибок за игру. После поединка россиянин отметил, что, несмотря на кажущуюся лёгкость победы, ему нельзя было расслабляться ни на секунду, иначе всё могло закончиться для него вылетом с турнира.

«Когда ты ведёшь с сетом и брейком, кажется, что всё под контролем, но тут-то и может таиться опасность. Нужно сохранять концентрацию и бороться за каждое очко. В последнем гейме было 0:30 на моей подаче, поэтому до последнего розыгрыша нельзя говорить, что дело в шляпе. Так что я рад, что смог довести дело до конца. Думаю, все игры были на высоком уровне. Разные соперники и разные стили. Я сумел из всех выйти победителем. Нельзя сказать, что сегодняшняя встреча была простой. Когда ты в финале, жаловаться не на что, поэтому я просто жду завтрашнего дня и надеюсь, что проведу свой лучший матч», — сказал теннисист.

В воскресенье Медведев сможет стать первым за восемь лет игроком, который победил в двух подряд финалах Итогового турнира ATP. Последним этого добивался Новак Джокович, выигрывавший в 2012—2015 гг.