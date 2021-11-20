Тарпищев отреагировал на получение вакцины для участия на Australian Open

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию об обязательной вакцинации для участия на Australian Open.
Тарпищев отреагировал на получение вакцины для участия на Australian Open
  • РИА Новости

«У нас с этим всё нормально. Если ВОЗ признает «Спутник», будет он. Вообще «Спутник» коррелирует с Pfizer. Тогда нужно будет провакцинироваться Pfizer и всё», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Он добавил, что это не их дело, спортсмены знают сами, что им делать.

Директор Australian Open Крейг Тили подтвердил, что теннисисты должны будут пройти полную вакцинацию от коронавируса для участия в Открытом чемпионате Австралии 2022 года.

Ранее сообщалось, что Джокович победил Норри на Итоговом турнире ATP в Турине.

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