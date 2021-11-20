Джокович победил Норри на Итоговом турнире ATP в Турине

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Серб Новак Джокович переиграл Кэмерона Норри из Великобритании в матче третьего тура на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине.
Джокович победил Норри на Итоговом турнире ATP в Турине
  • AP
  • © Luca Bruno

Игра Зелёной группы, которая прошла на центральном корте на арене «Пала Альпитур», завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу теннисиста с Балкан.

Матч продолжался 1 час 6 минут.

Джокович, который является первой ракеткой мира, в полуфинале сыграет с Александром Зверевым из Германии. Занимающий второе место в рейтинге АТР россиянин Даниил Медведев встретится с Каспером Руудом из Норвегии.

Ранее сообщалось, что россиянин Теймураз Габашвили дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

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