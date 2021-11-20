Джокович победил Норри на Итоговом турнире ATP в Турине
- AP
- © Luca Bruno
Игра Зелёной группы, которая прошла на центральном корте на арене «Пала Альпитур», завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу теннисиста с Балкан.
Матч продолжался 1 час 6 минут.
Джокович, который является первой ракеткой мира, в полуфинале сыграет с Александром Зверевым из Германии. Занимающий второе место в рейтинге АТР россиянин Даниил Медведев встретится с Каспером Руудом из Норвегии.
Ранее сообщалось, что россиянин Теймураз Габашвили дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.