Джокович победил Норри на Итоговом турнире ATP в Турине

Серб Новак Джокович переиграл Кэмерона Норри из Великобритании в матче третьего тура на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине.

Игра Зелёной группы, которая прошла на центральном корте на арене «Пала Альпитур», завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу теннисиста с Балкан.

Матч продолжался 1 час 6 минут.

Джокович, который является первой ракеткой мира, в полуфинале сыграет с Александром Зверевым из Германии. Занимающий второе место в рейтинге АТР россиянин Даниил Медведев встретится с Каспером Руудом из Норвегии.

Ранее сообщалось, что россиянин Теймураз Габашвили дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.