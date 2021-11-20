Невакцинированные теннисисты не смогут участвовать в Australian Open

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Директор Australian Open Крейг Тили подтвердил, что теннисисты должны будут пройти полную вакцинацию от коронавируса для участия в Открытом чемпионате Австралии 2022 года.
Невакцинированные теннисисты не смогут участвовать в Australian Open
  • Reuters

«Это единственный путь, которого можно придерживаться, чтобы обеспечить безопасность каждого. Все игроки это понимают. Наши посетители должны быть привиты, весь персонал, работающий на Australian Open, должен быть привит», — цитирует Тили Tennis.com.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема. AO-2022 пройдёт с 17 по 30 января в Мельбурне.  

Ранее Андрей Рублёв заявил, что сделает прививку от коронавируса ради участия в Australian Open.

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