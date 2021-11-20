Невакцинированные теннисисты не смогут участвовать в Australian Open

Директор Australian Open Крейг Тили подтвердил, что теннисисты должны будут пройти полную вакцинацию от коронавируса для участия в Открытом чемпионате Австралии 2022 года.

«Это единственный путь, которого можно придерживаться, чтобы обеспечить безопасность каждого. Все игроки это понимают. Наши посетители должны быть привиты, весь персонал, работающий на Australian Open, должен быть привит», — цитирует Тили Tennis.com.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема. AO-2022 пройдёт с 17 по 30 января в Мельбурне.

Ранее Андрей Рублёв заявил, что сделает прививку от коронавируса ради участия в Australian Open.