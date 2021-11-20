Невакцинированные теннисисты не смогут участвовать в Australian Open
- Reuters
«Это единственный путь, которого можно придерживаться, чтобы обеспечить безопасность каждого. Все игроки это понимают. Наши посетители должны быть привиты, весь персонал, работающий на Australian Open, должен быть привит», — цитирует Тили Tennis.com.
Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема. AO-2022 пройдёт с 17 по 30 января в Мельбурне.
Ранее Андрей Рублёв заявил, что сделает прививку от коронавируса ради участия в Australian Open.