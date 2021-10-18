Рублёв заявил, что сделает прививку от коронавируса ради участия в Australian Open
- РИА Новости
«Да, сейчас ситуация с Австралией сложная, если игроки хотят участвовать без карантина, то они должны быть привитыми. Насколько я знаю, австралийцы идут на уступки, принимают много разных вакцин», — цитирует Рублёва Sport24.
По его словам, не прошедшим процедуру вакцинации спортсменам придётся сидеть две недели в гостиничном номере, но тогда и не получится сыграть на каких-то турнирах в рамках подготовки к матчам Открытого чемпионата Австралии.
«Этот вариант никому не подходит, поэтому, думаю, все игроки будут прививаться. Кто этого не хочет — просто пропустят Австралию. В моём случае буду прививаться», — добавил Рублёв.
Australian Open 2022 пройдёт с 17 по 30 января.
Ранее сообщалось, что Аслан Карацев и Андрей Рублёв проиграли в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.