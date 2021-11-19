Против российского дерби: Рууд обыграл Рублёва и стал соперником Медведева в полуфинале Итогового турнира ATP

Андрей Рублёв не смог пробиться в полуфинал Итогового турнира ATP в Турине. Российский теннисист легко выиграл первый сет и вёл с брейками в двух следующих партиях, однако не сумел удержать преимущество и впервые в карьере уступил Касперу Рууду. В субботу норвежец сразится за выход в финал со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым.

Плей-офф Итогового турнира ATP должен начаться в субботу, но для двух игроков из Зелёной группы он стартовал за день до этого. Россиянин Андрей Рублёв и норвежец Каспер Рууд в матче третьего тура определяли, кто из них станет соперником второй ракетки мира Даниила Медведева. В их напряжённейшем поединке сильнее оказался скандинавский спортсмен.

Оба игрока перед личной встречей выступали в своей группе практически одинаково. И Рублёв, и Рууд уступили в двух сетах лидеру рейтинга ATP Новаку Джоковичу из Сербии, но оба также открыли счёт своим победам на турнире. Россиянин обыграл грека Стефаноса Циципаса, а норвежец — вызванного ему на замену британца Кэмерона Норри.

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Рублёв в матче с Руудом справедливо считался фаворитом. Во-первых, между ними есть определённая разница в рейтинге: россиянин занимает пятую строчку в мировом мужском теннисе, а его оппонент приехал в Турин в статусе восьмой ракетки мира. Во-вторых, Рууд ни с кем из других участников турнира не имел положительного баланса матчей, а обыгрывал за карьеру только Циципаса и итальянца Маттео Берреттини. По иронии судьбы оба из-за травм так толком и не выступили на последнем личном соревновании сезона.

Правда, и у Рублёва история личных встреч с ведущими игроками мира в основном отрицательная. Единственным исключением был как раз Рууд. За последние два года они встречались четыре раза и всегда победу праздновал россиянин. Норвежскому теннисисту удавалось выиграть всего один сет, когда они только начинали своё противостояние. Впрочем, Рублёв и Рууд сталкивались друг с другом в основном на грунтовых кортах, а за путёвку в полуфинал Итогового турнира ATP они боролись на закрытом харде.

В соответствии со своим статусом Рублёв провёл первую партию на одном дыхании. Он отлично подавал первым мячом, что почти всегда гарантировало ему очки — в 12 из 13 случаев так и происходило. Почувствовав кураж, россиянин активно действовал и на приёме, пользуясь ошибками Рууда. После проигранного первого гейма Рублёв взял подряд пять следующих. Он мог бы сделать и третий брейк подряд: у него было два сетбола на чужой подаче, — но в обоих случаях у пятой ракетки мира были ошибки. Зато в следующий раз Рублёв взял свой гейм под ноль.

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Вторая партия тоже сначала складывалась для российского теннисиста неплохо. Он повёл с брейком со счётом 2:1, но не удержал преимущество. Рууд стал играть агрессивнее и активно пользоваться слабой второй подачей Рублёва. Как назло, процент попадания первым мячом у него упал, что стало приводить к постоянным проблемам, и норвежец сравнял счёт.

Для Рублёва ещё не всё было потеряно, так как Рууд сам не показывал чудеса на подаче, но вернуть инициативу обратно россиянин не смог. Обмен геймами между ними затянулся, и, когда надо было решать судьбу сета, у Рублёва вдруг случился провал. Одна ошибка за другой привели к тройному сетболу норвежца в 12-м гейме. Рууд дождался, когда Рублёв сорвёт ещё один удар, и сравнял счёт по партиям. Мало того что количество невынужденных ошибок за сет у Рублёва увеличилось с четырёх до девяти, так и возникать они стали в самые ответственные моменты.

В решающей партии ни один теннисист не владел каким-либо весомым преимуществом. Рублёву удалось снова первым взять чужую подачу, но ответ Рууда был моментальным. К началу третьего часа норвежец всё так же прекрасно атаковал из любых позиций, а вот россиянину уже приходилось только давать отпор. С этим он справлялся ровно настолько, сколько нужно было для перевода партии на тай-брейк.

Последний гейм Рублёв провёл так, что большие претензии к нему предъявить было сложно. У него были и активно выигранные розыгрыши, и один удачно выигранный мяч, которой соскользнул с сетки на чужой корт. Но Рууд отвечал на это эйсами или вынуждал россиянина ошибаться в непростых для себя ситуациях. А ещё продолжал наказывать соперника за слабую вторую подачу. Этим он и заработал для себя перевес в два очка, которого хватило для победы после обмена эйсами.

Рууд не позволил Рублёву сыграть в первом российском дерби в истории Итогового турнира ATP и сам вышел в полуфинал на Медведева. Норвежец стал первым с 2017 года теннисистом, который вышел из группы с восьмым номером посева. У Рублёва же не получилось выйти из группы во второй раз подряд. После матча он признался, что потерпел поражение из-за того, что не показывал той же скорости, что соперник.

«Это урок, который даст мне опыт. Я устал сейчас, это нормально. Каспер играл хорошо, я стал играть медленнее, а он агрессивнее. Я думал, что контролирую матч. К сожалению, Рууд играл правда хорошо. Каждый игрок устаёт или становится нервным иногда. Это часть спорта. Сегодня это случилось. Можно сказать, что момент в начале второй партии, когда я вёл с брейком 40:15 на подаче, стал переломным. Меня ещё больше зажало. Вроде бы всё хорошо, а опять вернулось, тяжело делать вид, что ничего не случилось. Но и без этого момента у меня были шансы во втором, в третьем сете», — цитирует Рублёва «Чемпионат».