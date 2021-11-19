Кафельников: у Медведева есть шанс повторить прошлогодний успех

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.

«У Медведева есть шанс повторить прошлогодний успех. Я вчерашний матч не смотрел, потому что он очень поздно был, но понимаю, что в решающем сете Даниил с большим трудом одолел итальянца Янника Синнера. По счёту игра была очень тяжёлой, но по деталям развития событий не могу ничего сказать», — цитирует Кафельникова РИА Новости.

Российский теннисист вышел в плей-офф из красной группы с первого места, обыграв немца Александра Зверева, поляка Хуберта Хуркача и итальянца Янника Синнера.

Медведев является действующим победителем турнира. В прошлом году он выиграл пять матчей подряд, а в финале обыграл австрийца Доминика Тима.

Ранее Медведев заявил, что хотел закончить матч поскорее и лечь спать пораньше.