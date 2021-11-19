Кафельников: у Медведева есть шанс повторить прошлогодний успех

Короткая ссылка
Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.
Кафельников: у Медведева есть шанс повторить прошлогодний успех
  • AP

«У Медведева есть шанс повторить прошлогодний успех. Я вчерашний матч не смотрел, потому что он очень поздно был, но понимаю, что в решающем сете Даниил с большим трудом одолел итальянца Янника Синнера. По счёту игра была очень тяжёлой, но по деталям развития событий не могу ничего сказать», — цитирует Кафельникова РИА Новости.

Российский теннисист вышел в плей-офф из красной группы с первого места, обыграв немца Александра Зверева, поляка Хуберта Хуркача и итальянца Янника Синнера.

Медведев является действующим победителем турнира. В прошлом году он выиграл пять матчей подряд, а в финале обыграл австрийца Доминика Тима.

Ранее Медведев заявил, что хотел закончить матч поскорее и лечь спать пораньше.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить