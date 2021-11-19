Медведев — о победе над Синнером: хотел закончить матч поскорее и лечь спать пораньше

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над итальянцем Янником Синнером в заключительном туре группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.

«Первый сет прошёл на хорошем уровне и длился всего 30 минут, я имел преимущество. Во втором сете я хотел закончить матч поскорее и лечь спать пораньше, но мне не удалось этого сделать», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Он добавил, что ему это не удалось, потому что его оппонент был хорош.

«Третий сет был очень тяжёлым, потому что я не люблю проигрывать, но в то же время я уже не мог бегать по корту. Я старался играть немного быстрее и агрессивнее. Это был странный матч, но в любом случае я рад победить», — добавил Медведев.

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8) в пользу россиянина.

Ранее Медведев высказался о трёх победах в группе на Итоговом турнире АТР.